Bahis oynadığı iddia edilen hakem Zorbay Küçük'ten ilk açıklama! '2 defa oldu'

Türk futbolunda yaşanan skandal dünya futbol gündemine de bomba gibi düştü. Adı bahis soruşturmasında geçen FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'ün de hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı. Spor Gazetecisi Ersin Düzen'in iddiasına göre; Zorbay Küçük iki defa hesabından bahis oynadı.

Türk futbolunda hakemlerin bahis soruşturması devam ederken, adı PFDK’ya gönderilen listede yer alan hakem Zorbay Küçük’ten bahis konusuna dair ilk açıklamalar geldi. Gazeteci Ersin Düzen’in iddiasına göre; Zorbay Küçük yakın çevresine bahis yapmadığını ama kendi hesabından habersizce bahis alındığını belirtti. Öten yandan UEFA ve FIFA’nın da süreci yakından takip ettiği ve her an soruşturma açabileceği belirtildi.

AVRUPA MAÇI ZORBAY KÜÇÜK'TEN ALINDI!

Ersin Düzen'in haberine göre, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısından sonra UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’ye bilgi veriyor. Zorbay Küçük, FIFA hakemi ve Küçük’ün normalde geçtiğimiz hafta Avrupa görevi vardı. Hakem Zorbay Küçük, maçın kendisinden alındığını UEFA’dan gelen mail ile öğrenince, durumu sorguluyor ve bahis mevzusundan haberi oluyor.

2 TANE BAHİS YAPILMIŞ!

Ersin Düzen’in iddiasına göre, hakem Zorbay Küçük yakın çevresine bahis yapmadığını ancak kendisine ait hesaptan 20'şer liradan 2 tane olmak üzere toplam 40 TL'lik Arjantin Ligi'ne bahis yapıldığını söylüyor. Ayrıca bahis hesabına gönderilen parayı kimin gönderdiğini bilmediğini söylüyor.

UEFA SORUŞTURMA AÇACAK!

Son günlerdeki Türk futbolundaki bahis skandalını yakından takip eden UEFA ve FIFA, yetkili kişilerden sürekli bilgi alıp, olayları detaylıca irdeliyor. Kurumların kısa süre içerisinde soruşturma açmayı planladığı öğrenildi.