Bahis skandalı sonrası TFF harekete geçti! Galatasaray-Trabzonspor derbisine yabancı hakem iddiası

Türk futbolu bazı hakemkerin bahis skandalıyla çalkalanıyor. Bahis skandalında üst klasman, klasman olarak 152 hakem PFDK'ya sevk edilirken yabancı hakem yeniden gündeme geldi.

T24'te yer alan habere göre, bahis skandalı sonrası artan tepkiler ve kamuoyundaki güven kaybı, federasyon yetkililerini bu ihtimali değerlendirmeye itti.

''YABANCI HAKEM İSTİYORUZ''

İddiaya göre, sosyal medyada "Yabancı hakem istiyoruz" çağrısı yükselince TFF’de akşam saatlerinde özel bir toplantı yapıldı. Galatasaray-Trabzonspor derbisine yabancı hakem atanması durumunda Süper Lig’de Şubat ayından sonra bir ilk yaşanacak. Süper Lig’de en son, geçen sezon şubat ayında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem görev almıştı.

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 152 hakemin bahis oynadığını duyurmuştu. TFF'nin bugün disipline sevk ettiği bu isimler arasında üst klasman hakemler de bulunuyor. Bu sezon Süper Lig’de de görev yapan hakemler arasında Zorbay Küçük, Muhammed Selim Özbek, Melih Kurt, Yunus Dursun, Seyfettin Alper Yılmaz, Mehmet Ali Özer ve Egemen Artun yer alıyor.