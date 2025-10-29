Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bahis skandalı sonrası TFF harekete geçti! Galatasaray-Trabzonspor derbisine yabancı hakem iddiası

Bahis skandalında 152 hakemin açıklanması sonrası gözler bir kez daha yabancı hakemlere çevrildi. İddialara göre federasyon yetkilileri harekete geçti. Galatasaray-Trabzonspor derbisine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
T24
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 10:43

bazı hakemkerin bahis skandalıyla çalkalanıyor. Bahis skandalında üst klasman, klasman olarak 152 hakem PFDK'ya sevk edilirken yeniden gündeme geldi.

T24'te yer alan habere göre, bahis skandalı sonrası artan tepkiler ve kamuoyundaki güven kaybı, federasyon yetkililerini bu ihtimali değerlendirmeye itti.

Bahis skandalı sonrası TFF harekete geçti! Galatasaray-Trabzonspor derbisine yabancı hakem iddiası

''YABANCI HAKEM İSTİYORUZ''

İddiaya göre, sosyal medyada "Yabancı hakem istiyoruz" çağrısı yükselince ’de akşam saatlerinde özel bir toplantı yapıldı. Galatasaray-Trabzonspor derbisine yabancı hakem atanması durumunda ’de Şubat ayından sonra bir ilk yaşanacak. Süper Lig’de en son, geçen sezon şubat ayında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem görev almıştı.

Bahis skandalı sonrası TFF harekete geçti! Galatasaray-Trabzonspor derbisine yabancı hakem iddiası

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 152 hakemin bahis oynadığını duyurmuştu. TFF'nin bugün disipline sevk ettiği bu isimler arasında üst klasman de bulunuyor. Bu sezon Süper Lig’de de görev yapan hakemler arasında Zorbay Küçük, Muhammed Selim Özbek, Melih Kurt, Yunus Dursun, Seyfettin Alper Yılmaz, Mehmet Ali Özer ve Egemen Artun yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sadettin Saran'dan Zorbay Küçük cevabı: Şaşırmadık! Bu iş başka yerlere gider
Bahis skandalında bomba bir iddia daha! VAR odası detayı dikkat çekti
ETİKETLER
#Spor
#süper lig
#tff
#hakemler
#türk futbolu
#Yabancı Hakem
#Bahis Skandali
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.