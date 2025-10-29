Menü Kapat
Sadettin Saran'dan Zorbay Küçük cevabı: Şaşırmadık! Bu iş başka yerlere gider

TFF, bahis skandalına karışan hakemleri açıkladı. Süper Lig'de uzun süredir görev yapan ünlü hakem Zorbay Küçük de PFDK'ya sevk edilenler arasında yer aldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran Zorbay Küçük ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulübü Başkanı , Kozyatağı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Konseri etkinliğinde bahis skandalında ismi geçen hakemlerle ilgili konuştu. Sadettin Saran, Süper Lig'de maç yöneten sorusuna cevap verdi.

''BU İŞ BAŞKA YERLERE GİDECEK''

(TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 152 hakemle ilgili soruyu yanıtlayan Saran, şöyle konuştu:

"Dün Gaziantep'te de benzer şeyler söyledim. Bunların ortaya çıkmasından son derece mutluyuz. Bizim için sürpriz değil. Daha fazla isimler de ortaya çıkacak, bu iş başka yerlere de gidecek. Şu anda tek söyleyeceğim, takipçisiyiz ve yeri gelince konuşacağız. Bunu ortaya çıkaranları bir kez daha kutluyoruz. Türk futbolu adına temiz sayfa açılması için fırsat olduğunu düşünüyoruz. İçimizdeki kirli insanlardan kurtulmak adına, Türk futbolunun tertemiz bir noktaya gelmesi adına hak yememeye son derece özen gösteren bir kulüp olarak gelişmelerden son derece mutluyuz. Yeri gelince konuşacağız. Daha fazla şeyler ortaya çıkacaktır."

Sadettin Saran'dan Zorbay Küçük cevabı: Şaşırmadık! Bu iş başka yerlere gider

SADETTİN SARAN'DAN ZORBAY KÜÇÜK AÇIKLAMASI

Saran, Süper Lig hakemlerinden Zorbay Küçük'ün PFDK'ye sevk edilenler arasında yer almasına dair ise "Şaşırmadık. Daha fazlası da çıkacaktır. Şu anda takipteyiz. Geç de olsa ortaya çıktı. Ortaya çıkaranları tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı. Gelinen noktanın yalnızca hakemlerle kalmayacağını vurgulayan Saran, acele etmemek gerektiğini dile getirdi.

Sadettin Saran'dan Zorbay Küçük cevabı: Şaşırmadık! Bu iş başka yerlere gider

takımının son aldığı galibiyeti ve Gaziantep dönüşünde uçakta çekilen görüntüleri hakkında da konuşan Sadettin Saran, şunları söyledi:

"Çok zor süreçler atlattık. Divan kurulu, seçim, genel kurul derken azimle ilerliyoruz. Sevgi kazanacak ve gidişattan memnunuz. Uçaktaki görüntüleri ben izleyemedim. Hayat kısa, eğlenmeyi de bilmek lazım. İnsanlar kendini çok ciddiye almamalı. Eski bir sporcu olarak şunu söylüyorum, kazanmak tabii ki önemli ama takımın yüreğini ortaya koyması daha önemli. Bu beni çok mutlu ediyor ve bunu daha sık göreceğimize inanıyorum."

