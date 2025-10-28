Bahis skandalında 7 Süper Lig hakemi! Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maçta 2 büyük takım da var

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığını açıklaması hem spor hem de ülke gündemini hareketlendirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlatırken TFF de bugün ismi bahis skandalına karışan 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. İsimlerin 7'sinin Süper Lig hakemi olduğu ortaya çıkarken en çok ismi tartışılan Hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar da belirlendi.

PFDK'YA SEVK EDİLEN SÜPER LİG HAKEMLERİ:

TFF'nin bahis skandalına ismi karıştığı gerekçesiyle açıkladığı 152 hakem arasındaki 7 Süper Lig hakemi şöyle:

• Zorbay Küçük

• Egemen Artun

• Mehmet Ali Özer

• Melih Kurt

• Muhammed Selim Özbek

• Seyfettin Alper Yılmaz

• Yunus Dursun

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN BU SEZON SÜPER LİG'DE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Zorbay Küçük'ün hakem görevini üstlendiği Süper Lig maçları şu şekilde:

• Trabzonspor 2-0 Eyüpspor

• Alanyaspor 0-1 Galatasaray

• Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği

• Başakşehir 0-0 Eyüpspor

• Kocaelispor 0-1 Samsunspor