14°
 | Selahattin Demirel

Bahis skandalında 7 Süper Lig hakemi! Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maçta 2 büyük takım da var

TFF, bahis skandalına karıştığı gerekçesiyle 152 hakemi PFDK'ya sevk etti. Sevk edilen isimlerin 7'sinin Süper Lig'de görev yaptığı ortaya çıkarken en çok dikkat çeken isim olan Hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maçın içinde Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı belirlendi.

Bahis skandalında 7 Süper Lig hakemi! Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maçta 2 büyük takım da var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 22:31

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin oynadığını açıklaması hem hem de ülke gündemini hareketlendirdi.

Bahis skandalında 7 Süper Lig hakemi! Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maçta 2 büyük takım da var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlatırken de bugün ismi bahis skandalına karışan 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na () sevk etti. İsimlerin 7'sinin Süper Lig hakemi olduğu ortaya çıkarken en çok ismi tartışılan Hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar da belirlendi.

Bahis skandalında 7 Süper Lig hakemi! Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maçta 2 büyük takım da var

PFDK'YA SEVK EDİLEN SÜPER LİG HAKEMLERİ:

TFF'nin bahis skandalına ismi karıştığı gerekçesiyle açıkladığı 152 hakem arasındaki 7 Süper Lig hakemi şöyle:

• Zorbay Küçük
• Egemen Artun
• Mehmet Ali Özer
• Melih Kurt
• Muhammed Selim Özbek
• Seyfettin Alper Yılmaz
• Yunus Dursun

Bahis skandalında 7 Süper Lig hakemi! Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maçta 2 büyük takım da var

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN BU SEZON SÜPER LİG'DE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Zorbay Küçük'ün hakem görevini üstlendiği Süper Lig maçları şu şekilde:

• Trabzonspor 2-0 Eyüpspor
• Alanyaspor 0-1 Galatasaray
• Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği
• Başakşehir 0-0 Eyüpspor
• Kocaelispor 0-1 Samsunspor

ETİKETLER
#Spor
#Türkiye
#pfdk
#tff
#bahis
#Hakem Skandalı
#Süperlig
#Spor
