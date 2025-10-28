Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Zorbay Küçük Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar

Zorbay Küçük yönettiği Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray maçları ile merak edildi. Süper Lig hakemlerinden Zorbay Küçük, görev aldığı karşılaşmalarla futbolseverlerin yakın takibinde yer alıyor. 14 Eylül 1992 Adana doğumlu olan Küçük, eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük’ün oğludur. İşte Zorbay Küçük GS, FB, BJK karnesi ve yönettiği maçlar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zorbay Küçük Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 21:39

Süper Lig’de görev yapan hakem Zorbay Küçük’ün kariyerinde üç büyük takımın maçları önemli bir yer tutuyor. Zorbay Küçük’ün yönettiği , ve maçlarına ait istatistikler ortaya çıktı.

ZORBAY KÜÇÜK YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Zorbay Küçük’ün Galatasaray ile yolları birçok kez kesişmiştir. Küçük, 26 Eylül 2025’te Alanyaspor-Galatasaray maçını yönetirken sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 galip ayrılmıştır. 17 Şubat 2025’te Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasında yine düdük çalmış ve Galatasaray sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştır. 2024 yılında Sivasspor’la oynanan maç 1-1 berabere sonuçlanırken, 2023 yılında Antalyaspor karşılaşması 2-0’lık Galatasaray üstünlüğüyle tamamlanmıştır.

2023 ve öncesinde Konyaspor, MKE Ankaragücü, Başakşehir FK, Alanyaspor, Kayserispor ve Sivasspor maçlarında da görev yapan Zorbay Küçük yönetiminde Galatasaray, 10 maç oynamış ve sarı-kırmızılı takım sahadan 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile ayrılmıştır.

Zorbay Küçük Galatasaray maçları:

26.09.2025 - Alanyaspor 0-1 Galatasaray

17.02.2025 - Çaykur Rizespor 1-2 Galatasaray

11.01.2024 - Sivasspor 1-1 Galatasaray

07.10.2023 - Antalyaspor 0-2 Galatasaray

17.03.2023 - Konyaspor 2-1 Galatasaray

04.01.2023 - Galatasaray 2-1 MKE Ankaragücü

18.12.2021 - Galatasaray 1-1 Başakşehir FK

20.02.2021 - Alanyaspor 0-1 Galatasaray

02.02.2020 - Galatasaray 4-1 Kayserispor

24.05.2019 - Sivasspor 4-3 Galatasaray

Zorbay Küçük Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar

ZORBAY KÜÇÜK YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

2023 yılı içinde Trabzonspor, Başakşehir FK, Antalyaspor ve Sivasspor karşılaşmalarında da görev alan Zorbay Küçük, 2022 sezonunda Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında düdük çalmıştır. 2021-2020 dönemlerinde ise Rizespor, Denizlispor ve İstanbulspor karşılaşmalarında görev almıştır. Fenerbahçe Zorbay Küçük yönetimindeki maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştır.

Zorbay Küçük Fenerbahçe maçları:

20.12.2023 - Kayserispor 3-4 Fenerbahçe

04.11.2023 - Fenerbahçe 2-3 Trabzonspor

28.09.2023 - Fenerbahçe 4-0 Başakşehir FK

30.05.2023 - Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor

29.04.2023 - Sivasspor 1-3 Fenerbahçe

22.10.2022 - Fenerbahçe 1-0 Başakşehir FK

06.03.2022 - Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

12.02.2022 - Giresunspor 1-2 Fenerbahçe

05.12.2021 - Fenerbahçe 4-0 Çaykur Rizespor

07.03.2020 - Fenerbahçe 2-2 Denizlispor

03.12.2019 - Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor

Zorbay Küçük Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar

ZORBAY KÜÇÜK YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Zorbay Küçük’ün ilk Beşiktaş maçını 2019-2020 sezonunda yönetmiştir. İlk olarak Beşiktaş-Konyaspor maçıyla siyah-beyazlı takımın karşılaşmasında görev yapan Küçük, o mücadelede Beşiktaş’ın 3-0 kazandığı maçı yönetmiştir. 2021-2022 sezonunda Rizespor, Malatyaspor ve Trabzonspor maçlarında düdük çalmış, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor, Kasımpaşa ve Sivasspor maçlarını yönetmiştir. 2023-2024 sezonunda ise Ankaragücü, Başakşehir ve Sivasspor karşılaşmalarında görev almıştır. 2024-2025 sezonunda Eyüpspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK maçlarını yönetmiştir. Beşiktaş bu maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet almıştır.

Zorbay Küçük Beşiktaş maçları:

19-20 sezonu - Beşiktaş 3:0 Konyaspor

21-22 sezonu - Beşiktaş 3:0 Ç. Rizespor

21-22 sezonu - Y. Malatyaspor 1:1 Beşiktaş

21-22 sezonu - Trabzonspor 1:1 Beşiktaş

22-23 sezonu - İstanbulspor 2:2 Beşiktaş

22-23 sezonu - Beşiktaş 2:1 Kasımpaşa

22-23 sezonu - Sivasspor 1:0 Beşiktaş

23-24 sezonu - Beşiktaş 2:0 Sivasspor

23-24 sezonu - Ankaragücü 1:1 Beşiktaş

23-24 sezonu - Başakşehir 1:1 Beşiktaş

23-24 sezonu - Beşiktaş 1:0 Ankaragücü

24-25 sezonu - Beşiktaş 2:1 Eyüpspor

24-25 sezonu - Beşiktaş 1:3 Kasımpaşa

24-25 sezonu - Beşiktaş 1:2 Gaziantep FK

Zorbay Küçük Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar

ZORBAY KÜÇÜK GALATASARAY KARNESİ

Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlarda Galatasaray 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi almıştır. Bu karşılaşmalarda Galatasaray çoğu zaman üstün bir performans sergilemiş, bazı maçlarda ise puan kayıpları yaşamıştır. Küçük’ün Galatasaray maçlarında görev aldığı dönemler 2019-2025 yılları arasını kapsamaktadır.

Zorbay Küçük Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar

ZORBAY KÜÇÜK FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe, Zorbay Küçük yönetiminde çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmiştir. Sarı-lacivertliler, bu maçların büyük bölümünü farklı skorlarla kazanmıştır.

Zorbay Küçük Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar

ZORBAY KÜÇÜK BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş, Zorbay Küçük’ün yönettiği 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi almıştır. Siyah-beyazlı takım, farklı sezonlarda Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlarda zaman zaman puan kayıpları yaşamış, zaman zaman ise üstün skorlarla sahadan ayrılmıştır. 2019’dan 2025’e kadar birçok sezon boyunca Beşiktaş’ın maçlarını yöneten Küçük, bu süreçte takımın 14 farklı karşılaşmasında görev yapmıştır.

Zorbay Küçük Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakemler maç başı kaç para alıyor? 2025 hakem maaşları zamlandı

ZORBAY KÜÇÜK HANGİ TAKIMLI?

Zorbay Küçük’ün hangi takımı tuttuğuna dair kendisinin veya ailesinin herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır. Ancak doğduğu şehir olan Adana nedeniyle bazı iddialar, Küçük’ün Adanasporlu olabileceğini öne sürmektedir. Bu konuda resmi bir bilgi mevcut değildir.

ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#beşiktaş
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.