Zorbay Küçük Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar

Süper Lig’de görev yapan hakem Zorbay Küçük’ün kariyerinde üç büyük takımın maçları önemli bir yer tutuyor. Zorbay Küçük’ün yönettiği Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına ait istatistikler ortaya çıktı.
Zorbay Küçük’ün Galatasaray ile yolları birçok kez kesişmiştir. Küçük, 26 Eylül 2025’te Alanyaspor-Galatasaray maçını yönetirken sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 galip ayrılmıştır. 17 Şubat 2025’te Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasında yine düdük çalmış ve Galatasaray sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştır. 2024 yılında Sivasspor’la oynanan maç 1-1 berabere sonuçlanırken, 2023 yılında Antalyaspor karşılaşması 2-0’lık Galatasaray üstünlüğüyle tamamlanmıştır.
2023 ve öncesinde Konyaspor, MKE Ankaragücü, Başakşehir FK, Alanyaspor, Kayserispor ve Sivasspor maçlarında da görev yapan Zorbay Küçük yönetiminde Galatasaray, 10 maç oynamış ve sarı-kırmızılı takım sahadan 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile ayrılmıştır.
Zorbay Küçük Galatasaray maçları:
26.09.2025 - Alanyaspor 0-1 Galatasaray
17.02.2025 - Çaykur Rizespor 1-2 Galatasaray
11.01.2024 - Sivasspor 1-1 Galatasaray
07.10.2023 - Antalyaspor 0-2 Galatasaray
17.03.2023 - Konyaspor 2-1 Galatasaray
04.01.2023 - Galatasaray 2-1 MKE Ankaragücü
18.12.2021 - Galatasaray 1-1 Başakşehir FK
20.02.2021 - Alanyaspor 0-1 Galatasaray
02.02.2020 - Galatasaray 4-1 Kayserispor
24.05.2019 - Sivasspor 4-3 Galatasaray
2023 yılı içinde Trabzonspor, Başakşehir FK, Antalyaspor ve Sivasspor karşılaşmalarında da görev alan Zorbay Küçük, 2022 sezonunda Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında düdük çalmıştır. 2021-2020 dönemlerinde ise Rizespor, Denizlispor ve İstanbulspor karşılaşmalarında görev almıştır. Fenerbahçe Zorbay Küçük yönetimindeki maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştır.
Zorbay Küçük Fenerbahçe maçları:
20.12.2023 - Kayserispor 3-4 Fenerbahçe
04.11.2023 - Fenerbahçe 2-3 Trabzonspor
28.09.2023 - Fenerbahçe 4-0 Başakşehir FK
30.05.2023 - Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
29.04.2023 - Sivasspor 1-3 Fenerbahçe
22.10.2022 - Fenerbahçe 1-0 Başakşehir FK
06.03.2022 - Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
12.02.2022 - Giresunspor 1-2 Fenerbahçe
05.12.2021 - Fenerbahçe 4-0 Çaykur Rizespor
07.03.2020 - Fenerbahçe 2-2 Denizlispor
03.12.2019 - Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor
Zorbay Küçük’ün ilk Beşiktaş maçını 2019-2020 sezonunda yönetmiştir. İlk olarak Beşiktaş-Konyaspor maçıyla siyah-beyazlı takımın karşılaşmasında görev yapan Küçük, o mücadelede Beşiktaş’ın 3-0 kazandığı maçı yönetmiştir. 2021-2022 sezonunda Rizespor, Malatyaspor ve Trabzonspor maçlarında düdük çalmış, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor, Kasımpaşa ve Sivasspor maçlarını yönetmiştir. 2023-2024 sezonunda ise Ankaragücü, Başakşehir ve Sivasspor karşılaşmalarında görev almıştır. 2024-2025 sezonunda Eyüpspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK maçlarını yönetmiştir. Beşiktaş bu maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet almıştır.
Zorbay Küçük Beşiktaş maçları:
19-20 sezonu - Beşiktaş 3:0 Konyaspor
21-22 sezonu - Beşiktaş 3:0 Ç. Rizespor
21-22 sezonu - Y. Malatyaspor 1:1 Beşiktaş
21-22 sezonu - Trabzonspor 1:1 Beşiktaş
22-23 sezonu - İstanbulspor 2:2 Beşiktaş
22-23 sezonu - Beşiktaş 2:1 Kasımpaşa
22-23 sezonu - Sivasspor 1:0 Beşiktaş
23-24 sezonu - Beşiktaş 2:0 Sivasspor
23-24 sezonu - Ankaragücü 1:1 Beşiktaş
23-24 sezonu - Başakşehir 1:1 Beşiktaş
23-24 sezonu - Beşiktaş 1:0 Ankaragücü
24-25 sezonu - Beşiktaş 2:1 Eyüpspor
24-25 sezonu - Beşiktaş 1:3 Kasımpaşa
24-25 sezonu - Beşiktaş 1:2 Gaziantep FK
Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlarda Galatasaray 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi almıştır. Bu karşılaşmalarda Galatasaray çoğu zaman üstün bir performans sergilemiş, bazı maçlarda ise puan kayıpları yaşamıştır. Küçük’ün Galatasaray maçlarında görev aldığı dönemler 2019-2025 yılları arasını kapsamaktadır.
Fenerbahçe, Zorbay Küçük yönetiminde çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmiştir. Sarı-lacivertliler, bu maçların büyük bölümünü farklı skorlarla kazanmıştır.
Beşiktaş, Zorbay Küçük’ün yönettiği 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi almıştır. Siyah-beyazlı takım, farklı sezonlarda Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlarda zaman zaman puan kayıpları yaşamış, zaman zaman ise üstün skorlarla sahadan ayrılmıştır. 2019’dan 2025’e kadar birçok sezon boyunca Beşiktaş’ın maçlarını yöneten Küçük, bu süreçte takımın 14 farklı karşılaşmasında görev yapmıştır.
Zorbay Küçük’ün hangi takımı tuttuğuna dair kendisinin veya ailesinin herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır. Ancak doğduğu şehir olan Adana nedeniyle bazı iddialar, Küçük’ün Adanasporlu olabileceğini öne sürmektedir. Bu konuda resmi bir bilgi mevcut değildir.