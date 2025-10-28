Zorbay Küçük Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar

Süper Lig’de görev yapan hakem Zorbay Küçük’ün kariyerinde üç büyük takımın maçları önemli bir yer tutuyor. Zorbay Küçük’ün yönettiği Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına ait istatistikler ortaya çıktı.

ZORBAY KÜÇÜK YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Zorbay Küçük’ün Galatasaray ile yolları birçok kez kesişmiştir. Küçük, 26 Eylül 2025’te Alanyaspor-Galatasaray maçını yönetirken sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 galip ayrılmıştır. 17 Şubat 2025’te Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasında yine düdük çalmış ve Galatasaray sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştır. 2024 yılında Sivasspor’la oynanan maç 1-1 berabere sonuçlanırken, 2023 yılında Antalyaspor karşılaşması 2-0’lık Galatasaray üstünlüğüyle tamamlanmıştır.

2023 ve öncesinde Konyaspor, MKE Ankaragücü, Başakşehir FK, Alanyaspor, Kayserispor ve Sivasspor maçlarında da görev yapan Zorbay Küçük yönetiminde Galatasaray, 10 maç oynamış ve sarı-kırmızılı takım sahadan 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile ayrılmıştır.

Zorbay Küçük Galatasaray maçları:

26.09.2025 - Alanyaspor 0-1 Galatasaray

17.02.2025 - Çaykur Rizespor 1-2 Galatasaray

11.01.2024 - Sivasspor 1-1 Galatasaray

07.10.2023 - Antalyaspor 0-2 Galatasaray

17.03.2023 - Konyaspor 2-1 Galatasaray

04.01.2023 - Galatasaray 2-1 MKE Ankaragücü

18.12.2021 - Galatasaray 1-1 Başakşehir FK

20.02.2021 - Alanyaspor 0-1 Galatasaray

02.02.2020 - Galatasaray 4-1 Kayserispor

24.05.2019 - Sivasspor 4-3 Galatasaray

ZORBAY KÜÇÜK YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

2023 yılı içinde Trabzonspor, Başakşehir FK, Antalyaspor ve Sivasspor karşılaşmalarında da görev alan Zorbay Küçük, 2022 sezonunda Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında düdük çalmıştır. 2021-2020 dönemlerinde ise Rizespor, Denizlispor ve İstanbulspor karşılaşmalarında görev almıştır. Fenerbahçe Zorbay Küçük yönetimindeki maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştır.

Zorbay Küçük Fenerbahçe maçları:

20.12.2023 - Kayserispor 3-4 Fenerbahçe

04.11.2023 - Fenerbahçe 2-3 Trabzonspor

28.09.2023 - Fenerbahçe 4-0 Başakşehir FK

30.05.2023 - Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor

29.04.2023 - Sivasspor 1-3 Fenerbahçe

22.10.2022 - Fenerbahçe 1-0 Başakşehir FK

06.03.2022 - Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

12.02.2022 - Giresunspor 1-2 Fenerbahçe

05.12.2021 - Fenerbahçe 4-0 Çaykur Rizespor

07.03.2020 - Fenerbahçe 2-2 Denizlispor

03.12.2019 - Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor

ZORBAY KÜÇÜK YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Zorbay Küçük’ün ilk Beşiktaş maçını 2019-2020 sezonunda yönetmiştir. İlk olarak Beşiktaş-Konyaspor maçıyla siyah-beyazlı takımın karşılaşmasında görev yapan Küçük, o mücadelede Beşiktaş’ın 3-0 kazandığı maçı yönetmiştir. 2021-2022 sezonunda Rizespor, Malatyaspor ve Trabzonspor maçlarında düdük çalmış, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor, Kasımpaşa ve Sivasspor maçlarını yönetmiştir. 2023-2024 sezonunda ise Ankaragücü, Başakşehir ve Sivasspor karşılaşmalarında görev almıştır. 2024-2025 sezonunda Eyüpspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK maçlarını yönetmiştir. Beşiktaş bu maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet almıştır.

Zorbay Küçük Beşiktaş maçları:

19-20 sezonu - Beşiktaş 3:0 Konyaspor

21-22 sezonu - Beşiktaş 3:0 Ç. Rizespor

21-22 sezonu - Y. Malatyaspor 1:1 Beşiktaş

21-22 sezonu - Trabzonspor 1:1 Beşiktaş

22-23 sezonu - İstanbulspor 2:2 Beşiktaş

22-23 sezonu - Beşiktaş 2:1 Kasımpaşa

22-23 sezonu - Sivasspor 1:0 Beşiktaş

23-24 sezonu - Beşiktaş 2:0 Sivasspor

23-24 sezonu - Ankaragücü 1:1 Beşiktaş

23-24 sezonu - Başakşehir 1:1 Beşiktaş

23-24 sezonu - Beşiktaş 1:0 Ankaragücü

24-25 sezonu - Beşiktaş 2:1 Eyüpspor

24-25 sezonu - Beşiktaş 1:3 Kasımpaşa

24-25 sezonu - Beşiktaş 1:2 Gaziantep FK

ZORBAY KÜÇÜK HANGİ TAKIMLI?

Zorbay Küçük’ün hangi takımı tuttuğuna dair kendisinin veya ailesinin herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır. Ancak doğduğu şehir olan Adana nedeniyle bazı iddialar, Küçük’ün Adanasporlu olabileceğini öne sürmektedir. Bu konuda resmi bir bilgi mevcut değildir.