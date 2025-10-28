Menü Kapat
Hava Durumu
14°
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemlerin maaşlarında güncellemeye gitti. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de görev yapan hakemlerin kazançları arttı. Her sezon futbol gündeminde sıkça tartışılan hakem ücretleri, TFF’nin aldığı son kararın ardından yeniden belirlendi.

Hakemler maç başı kaç para alıyor? 2025 hakem maaşları zamlandı
Türkiye’de futbolun en önemli unsurlarından biri olan hakemlerin maç başı ücretleri değişti. Türkiye Federasyonu (TFF), hakemlerin aldığı ücretlerde 2025 yılı için kararı aldı.

HAKEM MAAŞLARI 2025

TFF’nin yeni düzenlemesiyle birlikte hakem ücretlerinde önemli artışlar yapıldı. ’de görev alan hakemlerin maç başına aldığı ücret 53 bin 500 TL’den 80 bin TL’ye yükseltildi. Böylece en üst düzeyde görev yapan hakemlerin gelirlerinde belirgin bir artış yaşandı. Yeni düzenleme, hakemlik mesleğinin ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik atılan önemli bir adım olarak dikkat çekti.

Hakemler maç başı kaç para alıyor? 2025 hakem maaşları zamlandı

Alt liglerde görev yapan için de benzer oranda artışlar yapıldı. 1. Lig’de maç yöneten hakemlerin maç başına aldığı ücret 17 bin 300 TL’den 26 bin TL’ye çıkarıldı. 2. Lig hakemlerinin kazancı ise 10 bin 850 TL’den 16 bin 500 TL’ye yükseltildi. 3. Lig’de görev yapan hakemler de bu düzenlemeden etkilendi ve ücretleri 4 bin 600 TL’den 7 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece tüm liglerde hakem ücretlerinde genel bir artış yaşandı.

Hakemler maç başı kaç para alıyor? 2025 hakem maaşları zamlandı

HAKEMLER MAÇ BAŞI KAÇ PARA, NE KADAR ALIYOR 2025?

Yeni ücret tarifesiyle birlikte Süper Lig hakemleri artık maç başına 80 bin TL kazanacak. Bu rakam, önceki dönemdeki 53 bin 500 TL’lik ücretin oldukça üzerinde yer aldı. TFF’nin aldığı karara göre, bu düzenleme 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak. Böylece Süper Lig hakemlerinin yanı sıra alt liglerde görev yapan hakemler de zamlı ücretlerden faydalanacak.

Hakemler maç başı kaç para alıyor? 2025 hakem maaşları zamlandı

1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig hakemlerinin kazançlarında da dikkat çeken artışlar yaşandı. 1. Lig hakemleri için belirlenen yeni ücret 26 bin TL olurken, 2. Lig hakemleri 16 bin 500 TL alacak. 3. Lig’deki hakemler ise artık maç başına 7 bin TL kazanacak. TFF’nin kararıyla birlikte tüm profesyonel liglerde görev yapan hakemlerin gelirleri zamlı şekilde yeniden düzenlenmiş oldu.

Hakemler maç başı kaç para alıyor? 2025 hakem maaşları zamlandı

SÜPER LİG HAKEMLERİ KİMLER?

2025-2026 sezonu için atanan Süper Lig hakemleri şu isimlerdir:

  • Abdulkadir Bitigen
  • Alper Ulusoy
  • Arda Kardeş
  • Ata Yıldırım
  • Cihan Aydın
  • Danny Makkelie (FIFA)
  • Doruk Engin
  • Egemen Savran
  • Esat Berber
  • Halil Umut Meler
  • Irmak Afşin
  • Kadir Çakıroğlu
  • Mete Kalkavan
  • Mert Balcı
  • Mustafa Kürşad Filiz
  • Mustafa Öğretmenoğlu
  • Özgür Türköç
  • Remzi Kraj
  • Tugay Kaan Bölükbaşı
  • Uğur Özden
  • Ümit Öztürk
  • Yasar Kemal Ugurlu
  • Zorbay Küçük

