TGRT Haber
12°
 Merve Yaz

Bahis skandalında bomba bir iddia daha! VAR odası detayı dikkat çekti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına yönelik açıklamaları spor dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen hakemleri açıkladı. Spor dünyasını sarsan skandalla ilgili yeni bir iddia oraya atıldı. Soruşturmadaki VAR odası detayı dikkat çekti. İşte detaylar...

29.10.2025
29.10.2025
10:19

Türk futbolu, bazı hakemlerin bahis oynaması skandalıyla çalkalanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türk hakemliğindeki bahis skandalını duyurmasının yankıları sürüyor.

152 hakemin ismi tek tek açıklandı. gün içerisinde açıklanacağı öğrenildi. Patlak veren skandal gündemdeki yerini korurken yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bahis skandalında bomba bir iddia daha! VAR odası detayı dikkat çekti

DERBİ MAÇLARI İÇİN OYNAMIŞLAR

Yaşanan gelişmelerin ardından, hakemlerin bahis soruşturmasıyla ilgili bomba bir iddia daha gündeme düştü.

Yurt içindeki bahis sitelerinden derbi maçlar için "Hakem VAR'a gider mi" şeklinde bahis oynanırken yurt dışında ise seçenekler artıyor.

İddialara göre; VAR odasında bulunan hakemler, kendi görev yaptıkları müsabakalar için bahis oynadı.

Hem yasal hem de yasal olmayan siteler üzerinden bahis skandalının gerçekleştiği belirtildi.

Bahis skandalında bomba bir iddia daha! VAR odası detayı dikkat çekti

İŞTE BAHİS SORUŞTURMASINDA ADI GEÇEN HAKEMLER

Üst klasman hakemleri:

Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz, Yunus Dursun, Zorbay Küçük.

Üst klasman yardımcı hakemleri:

Ahmet Türkeş, Azem Zorlu, Baykal Tuna, Eren Öksüzler, Eyup Özer, Faruk Yağlı, Göktuğ Hazar Erel, Hasan Erdoğan, Mehmet Akıncık, Mehmet Sıraç Akpınar, Rıdvan Çevik, Rüştü Muhammed Orcan, Selami Dursun, Serdar Soydan, Şenol Bektaş.

Bahis skandalında bomba bir iddia daha! VAR odası detayı dikkat çekti

Klasman hakemleri:

Abdullah Murat Yoldaş, Abdulsamet Şenoğlu, Abdülselam Koçak, Ali Bilen, Ali Emir Yolcu, Alirıza Altunbakır, Bedirhan Efeakdoğan, Berat Osmancıklı, Berk Sipahi, Berkan Çetin, Burak Doğru, Ceyhun Elmas, Eren Gökmen, Göktan Demeli, Hakan Yurtseven, Halim Kolancı, Hikmet Ayberk Han Tiryaki, Mehmet Alperen Güçyetmez, Mehmet Can Koç, Mertcan Erölmez, Mertcan Tubay, Miraç Yıldırım, Muammer Sarıdağ, Muhammed Burak Tufan, Muhammed Mehmetcan Söylemez, Muhammed Seyda Demirel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Osman Can Açıklar, Ömer Şivka, Sait Tuzcu, Süleyman Soyutürk, Tayfun Güz, Turhan Beyke, Umut Yalçınkaya, Yunus Emre Çiftçi.

Bahis skandalında bomba bir iddia daha! VAR odası detayı dikkat çekti



Klasman yardımcı hakemleri:

Abdullah Yakçınkaya, Adem Mazlum, Ahmet Emre Demirci, Ahmet Kıvanç Kader, Ahmet Tolga Tomar, Ali Mert Beyde, Arif Taşkın, Atahan Kandır, Atakan Yüzlü, Aykut Yılmaz, Baran Karaman, Baran Can Durmuş, Batuhan Topçu, Berk Tezcan, Buğra Doğhan, Burak Yanardağ, Cem Harman, Cihad Buyurgan, Cihan Ahmet Göre, Cihat Sevi, Coşkun Yalçın, Çağrı Ateş, Emre Kaya, Eray Görgün, Erdoğan Sertan Akman, Erkan Arslan, Fatih Yüzbaşı, Fatih Tizci, Furkan Yıldız, Furkan Çıraklar, Furkan Kocayıldız, Furkan Genç, Furkan Şekerci, Hakan Tunç, Hakan Erkan, Hakan Şahin, Hakan Can Yılmaz, Hüseyin Sağlık, İbrahim Bayram, İbrahim Alaka, İbrahim Zengin, İlyas Samet Yelen, Kerem Yıldız, Mehmet Ali Yılmaz, Melih Eser, Melih Sayın, Merdani Mert Çölgeçen, Mert Öztürk, Mert Baykal, Mert Şahin, Mertcan Tezcan, Metin Yalçın, Muhammet Cafer Algül, Muhammet Mahmut Delımazı, Mustafa Özel, Mustafa Sert, Mustafa Boylu, Mustafa Başol Sorgunlu, Mustafa Soner Yüce, Mücahit Değermenci, Necmi Akıncı, Nuri Miskî, Nurullah Bayram, Ogün Keleş, Oğuzhan Anıl, Okan Taşköprü, Onur Han, Onur Tomak, Onur Akıncı, Osman Arslan, Ömer Mutlu, Ömer İnci, Ömer Faruk Büyü keken, Ömer Faruk Topcu, Önder Demir, Recep Güneş, Recep Tayyip Keleş, Sabri Emre Tekin, Sadık Eren Ulusoy, Selçuk Gökgöz, Semih Kurtuluş, Süleyman Oral, Taha Berke El, Tolga Dü yüncü, Ufuk Tatlıcan, Ufuk Çelebi, Ufuk Osman Solmaz, Ulaş Kaçmaz, Umut Kaptan, Umut İkısivri, Yakup Yapıcı, Yasin Şen, Yasin Emre Ceylan.

#Spor
