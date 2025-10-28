Bahis soruşturmasında başsavcılıktan yeni açıklama! 3 kurumun ismi geçti

Türk futbolunu sarsan bahis skandalının ortaya çıkmasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 7'si Süper Lig hakemi olan isimler kamuoyunda büyük şaşkınlıkla karşılanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da yeni bir açıklama yapıldı.

TFF, EMNİYET VE MASAK İŞ BİRLİĞİYLE

Başsavcılık açıklamasında soruşturmanın 6222 sayılı Kanun kapsamında yürütüldüğü belirtilerek TFF, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK iş birliğine dikkat çekildi. İşte başsavcılıktan yapılan açıklamada geçen ifadeler:

"Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bir kısım hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi iç mevzuatına göre hazırladığı ve kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısıyla ilgili olarak, önceki yapılan açıklamalarımız doğrultusunda soruşturma; 6222 sayılı Kanun kapsamında suç oluşturan eylemlerin tespiti açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde devam etmektedir."