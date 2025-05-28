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 | Özge Sönmez

9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 8.3 milyar TL’lik hesap hareketliliği! Vatandaşları böyle kandırmışlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde düzenlenen "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik operasyonda 89 kişinin tutuklandığını duyurdu. Operasyon kapsamında incelemeye alınan banka hesaplarında 8,3 Milyar TL’lik hesap hareketi tespit edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 08:28
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 08:33

Bakan Yerlikaya, İstanbul başta olmak üzere 9 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonu kapsamında, banka hesaplarında 8,3 Milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 144 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 89'u tutuklanırken, 33'ü hakkında da adli kontrol kararı verildi.

9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 8.3 milyar TL’lik hesap hareketliliği! Vatandaşları böyle kandırmışlar

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İLANI VEREREK KİŞİSEL BİLGİLERİ ELE GEÇİRMİŞLER

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek, Sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırmak, Sahte piyango biletlerini sosyal medya hesaplarında satarak bahis ve şans oyunu oynatmak, İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek ve Sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek kişisel bilgileri ele geçirip banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktararak vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

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