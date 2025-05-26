Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu! Trafikte yangın tüpüyle durdurulan bıçaklı saldırgan gözaltında

İstanbul Ataşehir’de bir karayolları çalışanına bıçakla saldıran sürücüye yangın tüpüyle karşılık verildi. O anlar kameraya yansırken, sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan sert açıklama geldi: “Gereği yapıldı.”

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde trafikte yaşanan bir tartışma, kısa sürede bıçak ve yangın tüpü kullanılan tehlikeli bir kavgaya dönüştü. Bıçakla üzerine gelen sürücüyü yangın tüpüyle püskürten karayolları çalışanının bu tepkisi anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kamuoyunda da büyük tepki topladı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olayın ardından harekete geçen emniyet güçleri, saldırganın kimliğini belirledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bıçakla saldıran şahsın 49 yaşındaki H.A. olduğunu duyurdu. Yerlikaya, “Şahıs yakalanmış ve gerekli işlemler için Çakmak Şehit Sedat Yabalak Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştür” ifadelerini kullandı.

İŞLEMLER BAŞLATILDI

Bakan Yerlikaya ayrıca, H.A. hakkında hem trafik hem de adli yönden işlemler başlatıldığını belirtti. Söz konusu kişiye “huzuru bozacak şekilde araç kullanmak” ve “kırmızı ışık ihlali” gerekçesiyle idari para cezası kesildiği, ayrıca “tehdit” suçu kapsamında savcılık tarafından adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasının sonunda, “Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik davranışlarda bulunanlar adalet önünde hesap verecektir” diyerek kamu düzenini tehdit eden eylemlere karşı kararlılık mesajı verdi.