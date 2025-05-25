Trafikte bıçaklı saldırıyı yangın tüpüyle püskürttü!

İstanbul Ataşehir’de trafikte yaşanan tartışma, ilginç ve tehlikeli anlara sahne oldu. Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki sürücü, araçlarından inerek sözlü atışmayı sürdürdü.

Tansiyon kısa sürede yükselirken, sürücülerden biri elindeki bıçakla diğerine doğru yürümeye başladı. Tehdit karşısında geri adım atmayan diğer sürücü ise aracından aldığı yangın tüpünü kullanarak saldırganı püskürtmeye çalıştı.

Yangın tüpünden çıkan yoğun gaz nedeniyle taraflar daha fazla yaklaşamazken, elinde bıçak bulunan sürücü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.