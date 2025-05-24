'Et profesörü' Cüneyt Asan 'Beni mi doğrayacaksın?' diyerek havalimanında kavga etti

"Et Profesörü" olarak tanınan ünlü restoran işletmecisi Cüneyt Asan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşadığı tartışmayla gündeme geldi. Giresun’da düzenlenecek bir yemek festivaline katılmak üzere havalimanında bulunan Asan, iddiaya göre bir yolcuyla sözlü tartışmaya girdi.

Tartışma sırasında karşılıklı sert ifadeler kullanılırken, Asan’ın sinirlenerek “Beni mi doğrayacaksın? Sen kimi doğruyorsun?” diyerek tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik kısa sürede sona erdi.

Yaşanan olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, görüntüler kısa sürede dolaşıma girdi. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.