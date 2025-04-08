Kadir Ezildi taksiye binerken yere kapaklandı! 'İlk defa yıkılmıyoruz'

Temizlik takıntısıyla fenomen olan 'En Hamarat Benim' programının sunucusu Kadir Ezildi yine gündem oldu. Gösterişli nişan hazırlıklarıyla çok konuşulan Ezildi, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile herkesi güldürdü. Ezildi taksiye binerken düştüğü anları "İlk defa yıkılmıyoruz, sen çay koy biz yine düştüğümüz yerden ayağa kalkarız." notuyla paylaştı. O anlar Instagram'da binlerce kişi tarafından izlendi.