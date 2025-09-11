Harry Potter ekibinin büyük üzüntüsü! Stuart Craig hayatını kaybetti

Kariyeri boyunca çok sayıda Oscar ödülü kazanan yapım tasarımcısı Stuart Craig, hayatını kaybetti. Parkinson hastalığıyla mücadele eden Stuart Craig'in ölümünü ise ailesi duyurdu.

HARRY POTTER EKİBİ ÖLÜM HABERİYLE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Yapılan açıklamada; "Sevgiyle bağlı olduğumuz eşimiz ve babamız, sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda nezaketiyle de tanınıyordu. Hayatına dokunduğu pek çok insanın hatırlanması bizi duygulandırıyor. O, kalplerimizde sonsuza dek yaşayacak" ifadelerini kullanıldı.

STUART CRAIG KİMDİR?

14 Nisan 1942 doğumlu Stuart Craig, Yarım asırlık kariyerinde üç Akademi Ödülü ve üç BAFTA kazandı. Özellikle Stephenie McMillan ile Harry Potter filmlerinde yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. Kariyeri boyunca üç Oscar ödülü kazandı. 16 kez de BAFTA ödülüne aday gösterilip, üç kez kazanmıştı.