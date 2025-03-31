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 | Eyüp Ensar Yeşil

Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe yönetimi futbolculara maaş dopingi yaptı!

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'la oynayacağı derbi maçı öncesi yöneticiler tarafından oyunculara 10 milyon euroluk maaş ödemeleri yapıldığı iddia edildi.

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Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe yönetimi futbolculara maaş dopingi yaptı!
KAYNAK:
Eyüp Ensar Yeşil
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 22:26
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 22:26

Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray maçı öncesinde, sarı-lacivertli yönetim futbolculara maaş ödemesi gerçekleştirdi.

DERBİ ÖNCESİ MAAŞ DOPİNGİ

Futbol Arena'ya konuşan gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; "Fenerbahçe'de derbi öncesi Ali Koç, Hakan Safi, Hamdi Akın, Nezih Barut bir araya gelerek kendi ceplerinden oyunculara erkenden maaş ödemesi yaptılar. 10 milyon euro. Oyuncuların hiç alacakları olmadığı gibi erken de ödeme yapıldı. Bu durum çok az görülen bir şey. İşte güçlü yönetim böyle durumlarda farkını ortaya koyuyor. Bana 'Yönetimi neden eleştirmiyorsun?' dediklerinde ana sebeplerden biri olarak bunu gösteriyorum. Yönetim takımı çok iyi motive ediyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kazanan çıkmadı

DERBİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak çeyrek final mücadelesi, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma, tek maç eleme sistemiyle oynanacak ve kazanan takım doğrudan yarı finale yükselecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak

YARI FİNALDE RAKİP KİM OLACAK?

Dev derbiyi kazanan ekip, yarı finalde Konyaspor-İskenderunspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu turda maçlar çift maç eleme usulüyle oynanacak.

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