Fenerbahçe'den dev sponsorluk anlaşması! Hem formayı hem de stadyumun ismini kapsayacak

Fenerbahçe'nin stat sponsoru sezon sonunda sona eriyor. Sarı-lacivertli ekip gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. İddiaya göre yönetim hem stat hem de forma sponsorluğu için Çin merkezli şirketle görüşme halinde.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin stat sponsorluğu sezon sonunda sona erecek. Gelecek sezon ciddi bir anlaşma ile takımı maddi anlamda güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yöneticiler yeni sponsorluk anlaşmasında masaya güçlü oturmak istiyor.

"BÜYÜK BİR ANLAŞMA YAPILACAK"

Sports Digital'den Murat Zorlu'nun haberi göre, "Fenerbahçe'nin sezon sonu stat sponsoru bitiyor. Gelecek sezon için Çin'in BYD şirketi ile kapsamlı bir anlaşma yapılacak. Stadyumun yanı sıra forma sponsoru da olacaklar. Sürpriz olmazsa hem stat hem de forma sponsoru olacaklar. 15 Milyon Euro'nun üzerinde bir anlaşma sağlanacak." ifadelerini kullandı.

BYD NEDİR?

Çin merkezli bir otomotiv ve elektronik şirketidir. Şirket, Şubat 1995 tarihinde Wang Chuanfu tarafından kurulmuş olup otomobil, pil ve elektronik eşya parçaları üretimi yapmaktadır. Şirketin merkezi Shenzhen'de yer almaktadır.

BYD, ağırlıklı olarak otomobiller, pille çalışan bisikletler, otobüsler, kamyonlar, forkliftler, havaraylar, güneş panelleri, şarj edilebilir piller ve cep telefonu pilleri üretimi yapmaktadır.

Şirket, 2015 Forbes Global 2000 listesine göre Çin'in 96. ve dünyanın 1037. büyük şirketi olup Hong Kong ve Shenzhen menkul kıymetler borsalarında işlem görmektedir.