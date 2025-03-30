Cengiz Ünder Los Angeles FC ile ilk golünü attı!

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçeli Milli futbolcu Cengiz Ünder yeni takımı Los Angeles FC'ye transfer olmuştu. Kanat futbolcusu yeni kulübü ile ilk gol sevincini yaşamış oldu.

Kış transfer döneminde 1.2 milyon euro bonservis bedeli ile sezon sonuna kadar kiralık olarak LAFC'ye giden Cengiz Ünder, ilk gol sevincini yaşadı. An itibari ile 2 MLS maçına çıkan milli yıldız gol sevinci yaşayamamıştı. Bugün oynanan CONCACAF Şampiyonlar Ligi maçında San Diego filelerini havalandıran Cengiz Ünder ilk golünü atmış oldu.

11'DE BAŞLADI

Karşılaşma 3-2'lik skorla San Diego lehine biterken Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk11'de başladı. 45. dakikada gol atan milli yıldız dakikalar 64'ü gösterdiğinde yerini Holm'e bırakara saha kenarına geldi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe forması ile 1.5 sezonda 42 maça çıkan Cengiz Ünder 9 gol sevinci yaşadı ve 2 asist üretti. Beklentilerin çok altında kalan Milli yıldız Amerikan takımı LAFC'ye kiralık olarak gönderildi.