Ahmet Ercanlar Okan Buruk'u sert eleştirdi! 'Galatasaray'ın Hocası Yok'

Stüdyo'da Futbol yorumcusu Ahmet Ercanlar, Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybederek ilk mağlubiyetini aldığı maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Ercanlar, Okan Buruk'u eleştirerek "Galatasaray'ın planı yok. Hocası da yok. Bir tarafta aşağılanan Mourinho varken diğer tarafta Okan Buruk göklere çıkartıldı." ifadelerini kullandı.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Stüdyo'da Futbol programının futbol yorumcusu Ahmet Ercanlar, bu gece oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi hakkında yorumlarını paylaştı. Karşılaşma 2-1'lik skorla Beşiktaş'ın galibiyeti ile biterken bu sonuç Galatasaray'ın bu sezonki ilk mağlubiyeti olmuş oldu.

İşte Ahmet Ercanlar'ın dikkat çeken Okan Buruk yorumu;

"GALATASARAY'IN PLANI YOK HOCASI DA YOK"

"Frankowski kırmızı kart gördükten sonra Okan Buruk doğru hamleyi yapamadı. Eğer yapsaydı Beşiktaş'ı bugün yenerdi. Çünkü Beşiktaş'ın hali yok. Galatasaray'ın planı yok. Hocası da yok. Bir tarafta aşağılanan Mourinho varken diğer tarafta Okan Buruk göklere çıkartıldı. Hakemler kırmızı kartları vermedi. Okan Buruk bu sıkıntıları yaşamadı. Okan Buruk hep kollandı. Hoca moca değil. 3 yıldır kollanan bir Okan Buruk var ve bugün Beşiktaş'ı yenemedi." ifadelerini kullandı.