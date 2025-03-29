Beşiktaş'tan Galatasaray galibiyeti sonrası dikkat çeken sosyal medya paylaşımı!

Beşiktaş, Süper Lig'de lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmaya kadar mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray bu sezon ilk kez yenilmiş oldu. Siyah-beyazlı takımın maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen lider Galatasaray, Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım dakikalar 23’ü gösterdiğinde Rafa Silva’nın bireysel yeteneği ile golü buldu. İlk yarının 45. Dakikasında ise Lucas Torreira’nın 30 metreden kaleye gönderdiği şut filelerle buluştu ve maça denge geldi. Devreye 1-1'lik eşitlik ile gidildi.

İkinci yarıda ise dakikalar 66’yı gösterirken Gedson Fernandes topu filelere göndererek takımını bir kez daha karşılaşmada öne geçirmeyi başardı.

Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş, bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Sİyah beyazlı takım karşılaşma sonunda sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

İşte o dikkat çeken paylaşım: