Ali Naci Küçük bombayı patlattı! 'Galatasaray Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmıştı'

İnter'de başarılı bir performans gösteren Türkiye Milli Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a transfer olma isteğini yeniden dile getirdi. Çalhanoğlu, Inter'de mutlu olduğunu ancak gelecekte Galatasaray forması giymenin çok özel olacağını ifade etti. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Stüdyo'da Futbol programının spor yorumcusu Ali Naci Küçük, Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray ile anlaştığını ifade etti. Küçük, "Milan'dan ayrıldığı sezon Hakan Çalhanoğlu, Abdürrahim Albayrak ile anlaşmıştı. İnter'e gitmeden önce sarı-kırmızılı takımın formasını giyecekti. Galatasaray seçime girdi. Seçim dönemi bir kaotik durum vardı ve Çalhanoğlu yönetimi arayarak 'Ben İnter ile anlaştım' diye söyledi. Galatasaray yönetimi o süreyi iyi değerlendiremedi." ifadelerini söyledi.

Dünya basınında son günlerde İnter ile ayrılması gündemde olan Türkiye Milli Takımının kaptanı Hakan Çalhanoğlu için ortaya Galatasaray iddiası atıldı.

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a transfer olmak istediğini yine dile getirdi. Daha önce de pek çok kez Galatasaray formasını giymek istediğini belirten Hakan Çalhanoğlu, şu anki Inter sürecinden mutlu olduğunu ama gelecekte Galatasaray'a gitmenin çok özel olacağını ifade etti.

"GALATASARAY FORMASI ŞEREFTİR"

Inter'de istikrarlı bir performans gösteren ve İtalyan taraftarların kalbinde yer edinen Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a transfer olma ihtimaliyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Milli oyuncu, "Galatasaraylı olduğunuzu ve o formayı bir gün giymek istediğinizi biliyoruz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Inter'de çok mutluyum." cevabını verdi ama sürpriz transfer için açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi. Hakan Çalhanoğlu konuşmasının devamında, "Zaman neyi gösterir bilemeyiz. Galatasaray'a transfer olmak isterim. Bir gün Galatasaray forması giymek benim için şereftir." dedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLE GALATASARAY ANLAŞMIŞTI

TGRT Haber'de yayınlanan "Stüdyoda Futbol" programında konuşan gazeteci Ali Naci Küçük, Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray ile anlaştığını ifade etti.

Ali Naci Küçük, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan ayrıldığı zamanı işaret ederek Galatasaray ile anlaştığını belirterek; "Milan'dan ayrıldığı sezon Hakan Çalhanoğlu, Abdürrahim Albayrak ile anlaşmıştı. İnter'e gitmeden önce sarı-kırmızılı takımın formasını giyecekti. Galatasaray seçime girdi. Seçim dönemi bir kaotik durum vardı ve Çalhanoğlu yönetimi arayarak 'Ben İnter ile anlaştım' diye söyledi. Galatasaray yönetimi o süreyi iyi değerlendiremedi." ifadelerini söyledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU SEZON KARNESİ

İnter ile bu sezon 33 maçta forma şansı bulan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol sevinci yaşarken 4 asist üretti.