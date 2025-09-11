KYK tip 6 kaç kişilik oluyor? Yurt oda fiyatları kaç TL?

Binlerce öğrencinin katıldığı YKS sınavının sonuçlarının ardından 11 Eylül Perşembe günü GSB tarafından KYK yurt sonuçları duyuruldu.

KYK TİP 6 KAÇ KİŞİLİK OLUYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bugün açıklanan KYK yurt sonuçları duyuruldu. KYK Tip 6 odaları en yüksek fiyatlı olurken genelde oda büyüklüğüne göre 1-2 kişi kalıyor. Odada mini buzdolabı, çalışma alanı, tuvalet gibi alanlar bulunuyor.

KYK ODA FİYATLARI KAÇ TL?

GSB tarafından açıklanan KYK yurt sonuçlarıyla beraber yurt ücretleri de belli oldu. İşte fiyatlar şöyle:

1. Tip oda: 750 TL

2. Tip oda: 850 TL

3. Tip oda: 850 TL

4. Tip oda: 1050 TL

5. Tip oda: 1150 TL

6. Tip oda: 1250 TL