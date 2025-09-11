Menü Kapat
 Sumru Tarhan

KYK tip 6 kaç kişilik oluyor? Yurt oda fiyatları kaç TL?

Bugün GSB tarafından KYK yurt sonuçları açıklandı. KYK tip 6 kaç kişilik olduğu da öğrencilerin gündemine yerleşti. 2025 yılı güncel KYK oda ücretleri de belli oldu.

GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 11:48
|
11.09.2025
11.09.2025
saat ikonu 11:48

Binlerce öğrencinin katıldığı sınavının sonuçlarının ardından 11 Eylül Perşembe günü GSB tarafından sonuçları duyuruldu.

KYK TİP 6 KAÇ KİŞİLİK OLUYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bugün açıklanan KYK yurt sonuçları duyuruldu. KYK Tip 6 odaları en yüksek fiyatlı olurken genelde oda büyüklüğüne göre 1-2 kişi kalıyor. Odada mini buzdolabı, çalışma alanı, tuvalet gibi alanlar bulunuyor.

KYK tip 6 kaç kişilik oluyor? Yurt oda fiyatları kaç TL?

KYK ODA FİYATLARI KAÇ TL?

GSB tarafından açıklanan KYK yurt sonuçlarıyla beraber yurt ücretleri de belli oldu. İşte fiyatlar şöyle:

1. Tip oda: 750 TL
2. Tip oda: 850 TL
3. Tip oda: 850 TL
4. Tip oda: 1050 TL
5. Tip oda: 1150 TL
6. Tip oda: 1250 TL

ETİKETLER
#yks
#kyk
#yurt
#Yurt Fiyatları
#Yurt Sonuçları
#Aktüel
