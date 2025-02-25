İşte Yusuf Güney'in uzaylı sevgilisi! Paylaşımına yorum yağdı

Yusuf Güney'in astral seyahat açıklaması ne?

Rafet El Roman'la 2008 yılında düet yaptığı 'Aşk-ı Virane' parçası ile müzik hayatına adım atan Yusuf Güney, 2021'de katıldığı programda çok konuşulan açıklamalarda bulunmuştu. "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" sorusuna Güney, "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" cevabını vermişti.