1. dönem 1. yazılı sınavlar ne zaman? 2025 MEB ortak sınav takvimini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez 2023-2024 yılında uygulanan ve daha sonrasında devam edilen ortak sınavların bu yıl ne zaman yapılacağı açıklandı.

Öğrencilerin gelişimini süreç odaklı bir şekilde izlemek ve okullar arasında uyum sağlamak amacıyla uygulanan ortak sınavlar bu yıl 6, 7, 8, 9 ve 10'uncu sınıf düzeyinde yapılacak.

Öğrenciler tarafından 1. dönem 1. yazılı sınavların ne zaman olduğu ise merak ediliyor.

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV NE ZAMAN 2025?

MEB tarafından açıklanan sınav takviminde yer alan bilgilere göre 1. dönem 1. yazılı ortak sınavlar 4-6 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencileri Türkçe, 9'uncu sınıf öğrencileri ise matematik dersi için sınava girecek.

1. DÖNEM ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN 2025?

MEB tarafından 2025-2026 eğitim öğretim döneminin 1. dönemi kapsamında 6, 7, 8, 9 ve 10'uncu sınıf düzeyinde yapılacak ortak sınavlar şöyle:

2025-2026 1. Dönem Ortak Sınavlar

7. Sınıf

4 Kasım Salı: Türkçe

8. Sınıf

5 Kasım Çarşamba: Türkçe

9. Sınıf