 Hüseyin Bahcivan

1. dönem 1. yazılı sınavlar ne zaman? 2025 MEB ortak sınav takvimini duyurdu

MEB tarafından gerçekleştirilen ortak sınavların tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10'uncu sınıf düzeyinde toplam 10 sınav yapılacak. Öğrenciler tarafından 1. dönem 1. yazılı sınavların ne zaman olduğu merak ediliyor.

1. dönem 1. yazılı sınavlar ne zaman? 2025 MEB ortak sınav takvimini duyurdu
tgrthaber.com
11.09.2025
11.09.2025
Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından ilk kez 2023-2024 yılında uygulanan ve daha sonrasında devam edilen ortak sınavların bu yıl ne zaman yapılacağı açıklandı.

Öğrencilerin gelişimini süreç odaklı bir şekilde izlemek ve okullar arasında uyum sağlamak amacıyla uygulanan ortak sınavlar bu yıl 6, 7, 8, 9 ve 10'uncu sınıf düzeyinde yapılacak.

Öğrenciler tarafından 1. dönem 1. yazılı sınavların ne zaman olduğu ise merak ediliyor.

1. dönem 1. yazılı sınavlar ne zaman? 2025 MEB ortak sınav takvimini duyurdu

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV NE ZAMAN 2025?

MEB tarafından açıklanan sınav takviminde yer alan bilgilere göre 1. dönem 1. yazılı ortak sınavlar 4-6 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencileri Türkçe, 9'uncu sınıf öğrencileri ise matematik dersi için sınava girecek.

1. dönem 1. yazılı sınavlar ne zaman? 2025 MEB ortak sınav takvimini duyurdu

1. DÖNEM ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN 2025?

MEB tarafından 2025-2026 eğitim öğretim döneminin 1. dönemi kapsamında 6, 7, 8, 9 ve 10'uncu sınıf düzeyinde yapılacak ortak sınavlar şöyle:

2025-2026 1. Dönem Ortak Sınavlar

7. Sınıf

  • 4 Kasım Salı: Türkçe

8. Sınıf

  • 5 Kasım Çarşamba: Türkçe

9. Sınıf

  • 6 Kasım Perşembe: Matematik
