Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Pakistan'dan Afganistan sınırına operasyon! Çok sayıda militan etkisiz hale getirildi

Pakistan Silahlı Kuvvetleri, Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlere yönelik düzenlenen üç ayrı operasyon gerçekleştirdi. Öte yandan operasyonlarda çok sayıda Taliban militanının etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Pakistan'dan Afganistan sınırına operasyon! Çok sayıda militan etkisiz hale getirildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 12:10

Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisi, sınırındaki eyaletine bağlı Mohmand, Kuzey Veziristan ve Bannu bölgelerinde militanlara yönelik 3 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Pakistan Talibanı'na (TTP) bağlı oldukları ifade edilen 19 militanın operasyonlarda etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen militanların bu bölgelerde çok sayıda terör eylemine karıştıkları belirtilerek, Hindistan tarafından desteklendikleri ileri sürüldü.

Pakistan'dan Afganistan sınırına operasyon! Çok sayıda militan etkisiz hale getirildi

PAKİSTAN'DA TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Pakistan'dan Afganistan sınırına operasyon! Çok sayıda militan etkisiz hale getirildi

ETİKETLER
#pakistan
#afganistan
#taliban
#hayber pahtunhva
#Terörizm
#Ttp
#Silahlıkuvvetler
#Dünya
