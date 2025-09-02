Menü Kapat
Dünya
Pakistan'da askeri tesise bomba yüklü araçla saldırı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da bir saldırı yaşandı. Ülkede sınır birliğine bağlı askeri tesise bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 asker hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. 5 saldırgan ise etkisiz hale getirildi.

Pakistan'da askeri tesise bomba yüklü araçla saldırı: Ölü ve yaralılar var
'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde sınır birliğine bağlı askeri tesise gerçekleştirilen saldırıyla ilgili polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre saldırının ardından bölgede art arda büyük patlamalar yaşandı, silah sesleri duyuldu.

Saldırganların askeri tesise sızdığı bildirilirken güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığı ve operasyonun sürdüğü belirtildi.

Sınır birliklerine bağlı tesisin çevresinin güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı, halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldığı ifade edildi.

"6 ASKER HAYATINI KAYBETTİ, 5 SALDIRGAN ETKİSİZ"

Görgü tanıkları, patlamanın ardından aracın parçalarının Kohat Yolu boyunca etrafa saçıldığını söyledi.

Pakistan Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırganlarla yaşanan çatışma sonucu 6 asker yaşamını yitirdi, 5 saldırgan ise etkisiz hale getirildi. Olayda 3 sivil de yaralandı.

