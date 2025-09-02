Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına hazırlanıyor!

Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurmaylarını bugün toplayacak ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını görüşecek.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 11:12

'de yaklaşık 64 bin insanın ölümüne neden olan 'e tepkiler yağarken Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki 'nın ilhakı için hazırlanıyor. Birçok ülke, Filistin Devleti'ni tanıma adımı atarken İsrail tepkileri görmezden geliyor.

Gazze Şeridi'ndeki işlediği nedeniyle Batı'nın büyük oranda desteğini kaybeden İsrail, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın tamamı veya bir kısmını etmeyi görüşüyor.

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına hazırlanıyor!

AŞIRI SAĞCI BAKANLARIN BATI ŞERİA BASKISI

Yerel basında çıkan habere göre, Netanyahu bugün kurmaylarıyla bir araya gelerek Batı Şeria'nın ilhakını görüşecek. Bu toplantı, Netanyahu'nun Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin son 2 hafta içinde yapacağı ikinci toplantı olacak.

Netanyahu'nun kabinesinde yer alan aşırı sağcı bakanlar, uzun zamandır toprağı olan Batı Şeria'nın ilhakını dillendiriyor.

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına hazırlanıyor!

ABD'YE BİLGİ VERİLDİ

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığını ilettiğini aktarmıştı.

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına hazırlanıyor!

Öte yandan Fransa'nın ardından Belçika da Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

