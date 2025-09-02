İsrail işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına hazırlanıyor!

Gazze'de yaklaşık 64 bin insanın ölümüne neden olan İsrail'e tepkiler yağarken Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı için hazırlanıyor. Birçok ülke, Filistin Devleti'ni tanıma adımı atarken İsrail tepkileri görmezden geliyor.

Gazze Şeridi'ndeki işlediği soykırım nedeniyle Batı'nın büyük oranda desteğini kaybeden İsrail, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın tamamı veya bir kısmını ilhak etmeyi görüşüyor.

AŞIRI SAĞCI BAKANLARIN BATI ŞERİA BASKISI

Yerel basında çıkan habere göre, Netanyahu bugün kurmaylarıyla bir araya gelerek Batı Şeria'nın ilhakını görüşecek. Bu toplantı, Netanyahu'nun Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin son 2 hafta içinde yapacağı ikinci toplantı olacak.

Netanyahu'nun kabinesinde yer alan aşırı sağcı bakanlar, uzun zamandır Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın ilhakını dillendiriyor.

ABD'YE BİLGİ VERİLDİ

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığını ilettiğini aktarmıştı.

Öte yandan Fransa'nın ardından Belçika da Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.