Rus lider Vladimir Putin'den Avrupa'ya mesaj: Saldırmaya niyetimiz yok

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Avrupa ülkelerinde büyük bir Rus tedirginliği başladı. Ülkeler savunma sanayi için yatırımlarını artırırken bazıları askerliği yeniden zorunlu yapmayı hatta kadınları da askere almayı gündeme getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Avrupa'ya saldıracağına dair iddialara cevap verdi.

''KİMSEYE SALDIRMAYA NİYETİMİZ YOK''

Putin, Moskova'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine hiçbir zaman karşı çıkmadığını söylerken, Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağına dair iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. Putin, "Kimseye saldırmaya niyetimiz yok. Rusya'nın Avrupa'ya saldırı niyetiyle ilgili iddialar ya bir provokasyon ya da eksikliktir" ifadelerini kullandı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya gelen Putin, "Batı ülkeleri ve NATO üyesi ülkeler Sovyetler Birliği'nden sonraki dönemdeki bölgeyi ele geçirmeye çalışıyor. Rusya'nın kendi çıkarlarını korumaktan başka bir hedefi yok" dedi.

Rusya'nın başka bir ülkeye saldıracağına dair iddiaları yalanlayan Putin, "Rusya'nın Avrupa'ya bir saldırı düzenlemek istediğine dair iddialar ya bir provokasyon ya da beceriksizlik" ifadesini de kullandı.