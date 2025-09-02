Menü Kapat
 Berrak Arıcan

Rus lider Vladimir Putin'den Avrupa'ya mesaj: Saldırmaya niyetimiz yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya mesajını, ''Kimseye saldırmaya niyetimiz yok'' diyerek verdi. Rus lider, iddialar hakkında ise 'provokasyon' dedi.

02.09.2025
02.09.2025
Rusya'nın 'yı işgal girişiminin ardından ülkelerinde büyük bir Rus tedirginliği başladı. Ülkeler sanayi için yatırımlarını artırırken bazıları askerliği yeniden zorunlu yapmayı hatta kadınları da askere almayı gündeme getirdi. Rusya Devlet Başkanı ise Avrupa'ya saldıracağına dair iddialara cevap verdi.

Rus lider Vladimir Putin'den Avrupa'ya mesaj: Saldırmaya niyetimiz yok

''KİMSEYE SALDIRMAYA NİYETİMİZ YOK''

Putin, Moskova'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine hiçbir zaman karşı çıkmadığını söylerken, 'nın Avrupa'ya saldıracağına dair iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. Putin, "Kimseye saldırmaya niyetimiz yok. Rusya'nın Avrupa'ya saldırı niyetiyle ilgili iddialar ya bir provokasyon ya da eksikliktir" ifadelerini kullandı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya gelen Putin, "Batı ülkeleri ve üyesi ülkeler Sovyetler Birliği'nden sonraki dönemdeki bölgeyi ele geçirmeye çalışıyor. Rusya'nın kendi çıkarlarını korumaktan başka bir hedefi yok" dedi.

Rus lider Vladimir Putin'den Avrupa'ya mesaj: Saldırmaya niyetimiz yok

Rusya'nın başka bir ülkeye saldıracağına dair iddiaları yalanlayan Putin, "Rusya'nın Avrupa'ya bir saldırı düzenlemek istediğine dair iddialar ya bir provokasyon ya da beceriksizlik" ifadesini de kullandı.

