31°
Zelenski çağrı yapmıştı! Rusya'dan üçlü zirve açıklaması

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Alaska'da görüşen Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Trump'ın mutabakata varılan konuları geliştirme konusunda anlaştığını açıkladı. Ancak Uşakov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılacağı ikili ya da üçlü bir görüşme konusunda ise anlaşma olmadığını ifade etti.

Zelenski çağrı yapmıştı! Rusya'dan üçlü zirve açıklaması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.09.2025
06:04
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
06:25

Devlet Başkanı Volodimir 'nin çağrıda bulunduğu Ukrayna-Rusya-ABD üçlü zirvesi konusunda Kremlin'den açıklama geldi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Rossiya devlet kanalına açıklamalarda bulunarak Devlet Başkanı Vladimir 'in Başkanı Donald ile 'da yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin detay verdi.

Zelenski çağrı yapmıştı! Rusya'dan üçlü zirve açıklaması

LİDERLER ANLAŞMAYA VARDI

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova ziyareti esnasında üzerinde anlaşılan konuları geliştirmek için her iki liderin Alaska'da anlaşmaya vardığı bilgisini paylaşan Uşakov, "Witkoff'un beş ziyareti, özellikle de son ziyareti sırasında edinilen her şey, Putin ve Trump arasındaki görüşmenin temelini oluşturdu. Bunun ardından liderler sonra nasıl hareket edecekleri konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

Hem ABD hem Rus tarafının bu anlaşma üzerinde çalıştığını dile getiren Uşakov, her iki tarafın bu çerçevede diğer liderlerle de temaslarda bulunduğunu bildirdi.

Zelenski çağrı yapmıştı! Rusya'dan üçlü zirve açıklaması

MÜZAKERELERİN SEVİYESİ YÜKSELELECEK Mİ?

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin seviyesini yükseltmeye yönelik henüz somut bir öneri olmadığına dikkati çeken Uşakov, müzakerelerin seviyesini yükseltme fikrinin liderler arasında yapılan bir telefon görüşmesinde müzakere edildiğini, ardından Alaska'daki görüşmede gündeme geldiğini aktardı.

Uşakov, Amerikalıların bu konuyu kendi aralarında görüşeceklerini ve ardından kendilerine bu hususta bazı önerilerde bulunacakları konusunda bilgi verdiklerini ifade etti.

İKİLİ VEYA ÜÇLÜ GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Putin ve Trump arasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeler konusunda henüz bir anlaşma olmadığına dikkati çeken Uşakov, "Şimdilik basında yayınlananlar tam olarak anlaştığımız gibi şeyler değil. Şimdi üçlü bir görüşmeden, Putin ve Zelenskiy arasında bir görüşmeden bahsediyorlar. Ama bildiğim kadarıyla Putin ve Trump arasında bu konuda bir anlaşma yok." diye konuştu.

