HavHavHav şarkısına yoğun tepki! Lvbel C5 CİMER'e şikayet edildi

01 Şubat 2025 17:18 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 17:25

Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur'un 'HavHavHav' single şarkısı sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılaşıyor. Şarkılarının rap müzik türünde olduğu iddia edilen Lvbel C5, 'HavHavHav' isimli şarkısıyla bazı vatandaşlar tarafından tepki aldı. Bir vatandaş şarkıyı CİMER'e şikayet etti.

Yaptığı şarkıları rap müzik türünde olduğu iddia edilen Lvbel C5, bu kez de 'HavHavHav' adlı şarkısıyla tepkilerin odağı oldu. Birçok ünlü müzisyenin eleştirdiği şarkı sosyal medyada alay ve mizah konusu olmuştu. ‘Doğuştan beri haklıyım (tmm)’ isimli şarkıyla çıkış yakalayan Süleyman Burak Bodur 'HavHavHav' single çalışmasıyla 8 milyona yakın görüntüleme elde etti.

'HAVHAVHAV' ŞARKISI TEPKİ TOPLADI

Hızla tüm dijital platformları ele geçiren şarkı, Spotify’ın 'En İyi 50' listesinde ilginç bir şekilde zirveye yerleşti. Sanat camiasının anlam veremediği 'HavHavHav' şarkısına "Ülkedeki kültür - sanat seviyesinin sembolü.", "Sanata bak vay arkadaş! İnsanlık git gide ilkelliğe gidiyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

CİMER'E ŞİKAYET ETTİLER

Şarkının neredeyse tamamında havlandığı şeklinde yorumlanan parçaya Şanlıurfa'da yaşayan bir vatandaş tepki gösterdi ve CİMER'e şikayette bulundu. Şarkının gençler üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğunu belirten vatandaşın CİMER'e yaptığı şikayet başvurusunda "Lvbel C5 tarafından çıkarılan HavHav şarkısı gençlere kötü örnek oluyor. Tüm dijital platformlardan kaldırılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verildi.