İsrail ordusu Suriye'de Türk ordusuna saldırdı iddiası! MSB kaynaklarından açıklama geldi

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail’in Suriye’de ve son olarak Katar’da gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili olarak MSB kaynakları, İsrail’in Suriye topraklarında ve Katar’da gerçekleştirdiği saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğu ve her iki ülkenin egemenlik haklarına açık bir saldırı olduğunu belirtti.

"BÖLGEDE GERGİNLİĞİ TIRMANDIRIYORLAR"

İsrail'in bu tür provokatif eylemlerinin bölgedeki gerginliği tırmandırdığını ve barış çabalarını olumsuz yönde etkilediğini belirten MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’deki tüm faaliyetlerini uluslararası hukuk ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE TSK HEDEF ALINDI İDDİASI

İsrail’in Suriye’deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddialara ilişkin açıklama yapan MSB kaynakları, iddiaların asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığını bildirdi. MSB kaynakları, Suriye’de konuşlu birlik, personel ve teçhizatlarda herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını aktardı.

SURİYE’DE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorulara da şu cevapları verdi:

"Suriye Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, Suriye Hükümeti tarafından halkın huzur ve refahına doğrudan katkı sağlayacak şekilde başta DEAŞ olmak üzere bölgenin terörden arındırılması yönündeki taleplerini dikkate alıyor, bu çerçevede Suriye ile eşgüdüm içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

"13 Ağustos 2025 tarihinde “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” imzalanması sonrasında Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri başlatılmıştır. Bu faaliyetler, Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli ve planlı bir şekilde yürütülmektedir. Suriye’nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesini desteklemeye kararlıdır"