Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Katar saldırısına sert çıktı: Ne pahasına olursa olsun...

İsrail'in Katar'da Hamas yöneticilerine yönelik düzenlediği ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği suikastla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, saldırıyı lanetleyerek "Ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Katar saldırısına sert çıktı: Ne pahasına olursa olsun...
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
09.09.2025
21:46
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
21:54

'in 'ın başkenti Doha'yı vurarak 'ın yöneticilerini hedef aldığı ve hareketin Gazze lideri Halil el-Hayya’nın oğlu da dahil olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı tarafından bir açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Katar saldırısına sert çıktı: Ne pahasına olursa olsun...

"TÜRKİYE FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİNİN VE KATAR'IN YANINDA"

Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı lanetlerken "Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti’nin yanındadır." mesajı verdi. Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar’ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Katar saldırısına sert çıktı: Ne pahasına olursa olsun...

Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti’nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır. İsrail’in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz."

https://x.com/RTErdogan/status/1965484852507181259

