İsrail'in Doha saldırısı Trump'ı kızdırdı! Öfkeyle telefona sarılıp, Netanyahu'yu aradı

İşgalci İsrail hain saldırına devam ediyor. 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya hava saldırısı düzenleyen İsrail, Hamas liderlerinin hedef alındığını açıkladı. Saldırının hemen ardından yapılan açıklamalarda ise ABD'nin her şeyden haberdar olduğu İsrail'in Trump'a saldırıyı önceden haber verdiği öne sürüldü. Doha'dan sonra dün de Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e peş peşe tepkiler gelirken dikkat çeken bir haber yayımlandı.

TRUMP ÖFKEYLE TELEFONA SARILDI

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre; Trump'ın İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırının ardından Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.

GERGİN BİR GÖRÜŞME OLDU

Haberde; Katar'a saldırı haberini ilk aldığı anda Trump'ın "öfkelendiğini" ve gergin bir ses tonuyla Netanyahu'ya saldırı karşısında derin bir hayal kırıklığı duyduğunu söylediği bildirildi.

Trump, Netanyahu'ya Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef alma kararının akıllıca olmadığını söylediğini belirtilen haberde; Netanyahu'nın ise Trump'a saldırıları başlatmak için elinde kısa bir zaman olduğunu ve bu fırsatı değerlendirdiğini söylediği aktarıldı.

İKİNCİ GÖRÜŞMEDE HER ŞEY NORMALDİ

Saldırının ardından tarafların yaptığı ikinci bir görüşme yaptığını belirten yetkililer, bu görüşmenin ilkine kıyasla daha "samimi" olduğunu kaydetti.

İSRAİL'İN DOHA SALDIRISI

İşgalci İsrail ordusu, 9 Eylül tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçakları ile suikast düzenledi. Saldırının ardından Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu bildirdi. İsrail tarafı ise saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.