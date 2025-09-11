Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İsrail'in Doha saldırısı Trump'ı kızdırdı! Öfkeyle telefona sarılıp, Netanyahu'yu aradı

İşgalci İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yöneticilerine yönelik suikast girişiminin ABD Başkanı Donald Trump'ı öfkelendirdiği öne sürüldü. WSJ'nin haberine göre; Trump, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından Netanyahu ile gergin bir görüşme yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail'in Doha saldırısı Trump'ı kızdırdı! Öfkeyle telefona sarılıp, Netanyahu'yu aradı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 09:54

İşgalci hain saldırına devam ediyor. 9 Eylül'de 'ın başkenti Doha'ya hava saldırısı düzenleyen İsrail, liderlerinin hedef alındığını açıkladı. Saldırının hemen ardından yapılan açıklamalarda ise ABD'nin her şeyden haberdar olduğu İsrail'in 'a saldırıyı önceden haber verdiği öne sürüldü. Doha'dan sonra dün de Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e peş peşe tepkiler gelirken dikkat çeken bir haber yayımlandı.

TRUMP ÖFKEYLE TELEFONA SARILDI

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre; Trump'ın İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırının ardından ile bir telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.

İsrail'in Doha saldırısı Trump'ı kızdırdı! Öfkeyle telefona sarılıp, Netanyahu'yu aradı

GERGİN BİR GÖRÜŞME OLDU

Haberde; Katar'a haberini ilk aldığı anda Trump'ın "öfkelendiğini" ve gergin bir ses tonuyla Netanyahu'ya saldırı karşısında derin bir hayal kırıklığı duyduğunu söylediği bildirildi.

İsrail'in Doha saldırısı Trump'ı kızdırdı! Öfkeyle telefona sarılıp, Netanyahu'yu aradı

Trump, Netanyahu'ya Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef alma kararının akıllıca olmadığını söylediğini belirtilen haberde; Netanyahu'nın ise Trump'a saldırıları başlatmak için elinde kısa bir zaman olduğunu ve bu fırsatı değerlendirdiğini söylediği aktarıldı.

İsrail'in Doha saldırısı Trump'ı kızdırdı! Öfkeyle telefona sarılıp, Netanyahu'yu aradı

İKİNCİ GÖRÜŞMEDE HER ŞEY NORMALDİ

Saldırının ardından tarafların yaptığı ikinci bir görüşme yaptığını belirten yetkililer, bu görüşmenin ilkine kıyasla daha "samimi" olduğunu kaydetti.

İsrail'in Doha saldırısı Trump'ı kızdırdı! Öfkeyle telefona sarılıp, Netanyahu'yu aradı

İSRAİL'İN DOHA SALDIRISI

İşgalci İsrail ordusu, 9 Eylül tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçakları ile düzenledi. Saldırının ardından Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu bildirdi. İsrail tarafı ise saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dün Doha, bugün Sana! İsrail Yemen'in kalbine saldırı düzenledi
İsrail'in başarısız suikast girişiminde çarpıcı Türkiye detayı
İsrail Katar'ın başkentini vurdu! Hamas: Halil el Hayya'nın oğlu dahil 5 üyemiz şehit oldu
ETİKETLER
#saldırı
#İsrail
#hamas
#netanyahu
#katar
#suikast
#trump
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.