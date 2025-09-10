Dün Doha, bugün Sana! İsrail Yemen'in kalbine saldırı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husilerden yapılan açıklamaya göre dün Katar'ın başkenti Doha'ya hava saldırısı düzenleyen İsrail, bugün Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı gerçekleştirdi.
Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşılık verdiğini belirterek, İsrail’in başkent Sana’da birkaç bölgeyi hedef aldığını ifade etti.
Saldırıda Husilere ait askeri kamplar, bir yakıt depolama tesisi ve örgütün propaganda biriminin hedef alındığı ileri sürüldü.
Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail’in Yemen’e düzenlediği hava saldırılarını doğrulayarak, Husi askeri kamplarının hedef alındığını açıkladı.
Yemen basını, İsrail’in Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği saldırıda Husiler’in Savunma Bakanlığı’nı hedef aldığını bildirdi