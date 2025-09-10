İsrail’den Türkiye’ye tehdit! İstihbarat uzmanı açıkladı: Tel Aviv’e bayrağı dikeriz

İsrail ordusu, Katar'ın başkenti Doha’ya saldırı düzenlediğini açıkladı. Hamas’ın üst düzey isimlerini hedef alan hava saldırısı, dünya basınında yankı uyandırdı. İsrail basını, saldırının ABD Başkanı Donald Trump’ın onayıyla gerçekleştiğini öne sürerken, İsrail Başbakanlık Ofisi bunun 'Tamamen bağımsız bir İsrail operasyonu' olduğunu savundu.

Saldırının, Trump’ın sunduğu yeni esir takası taslağının Hamas heyeti tarafından görüşüldüğü sırada gerçekleştiği bildirildi. Bu saldırının ardından İsrailli yazar ve gazeteciler, sıradaki hedefin Türkiye olacağını yazdı. Konuyla ilgili Tgrthaber.com’a konuşan İstihbarat Uzmanı Coşkun Başbuğ’dan; “Tel Aviv’e bayrağı ansızın dikeriz” çıkışı gelirken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yeliz Albayrak ise; ‘Türkiye diğer ülkelere benzemez. İsrail’in herhangi bir saldırısında 3. Dünya Savaşı çıkar.’ ifadelerini kullandı.

İşte gündemi sarsacak röportajın detayları:

“TÜRKİYE, İSRAİL’İ SAATLER İÇERİSİNDE YERLE BİR EDER”

İsrailli yazar ve gazetecilerin, sıradaki hedefin Türkiye olacağına dair açıklamalarına değinen İstihbarat Uzmanı Coşkun Başbuğ; “İsrail böyle bir saldırıyı aklından bile geçiremez. Türkiye ne İran’a ne de diğer devletlere benzemez. İsterse İsrail’i saatler içerisinde yerle bir eder. Çıkan haberlerin hepsi tamamen algı operasyonudur” dedi.

“ANCAK VEKİLLER ARACILIĞIYLA SALDIRI OLABİLİR”

İsrail’in Türkiye’ye olası bir saldırı ihtimalinin üzerine konuşan Başbuğ; “İsrail’in yapabileceği en büyük saldırı, bölgedeki yerel örgütler aracılığıyla yapacağı saldırılardır. O yüzden İsrail’in Türkiye’ye saldırı düzenlemesi, altından kalkabilecekleri bir yük değildir” ifadelerini kullandı.

İsrailli sosyal medya hesaplarının, Türkiye Cumhurbaşkanlığı koordinatlarını paylaşarak Türkiye’yi açık hedef olarak göstermeye çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başbuğ, bu hesapların yapmaya çalıştığı şeyin tamamen algı operasyonu olduğunu, Türkiye’nin bu girişimlerden çekinip geri çekilebileceğini amaçladığını söyledi.

“İSRAİL YENİ DÜŞMANLAR ARIYOR”

İsrail medyasında dolaşan, ‘sıradaki hedef Türkiye’ sloganları hakkında açıklama yapan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yeliz Albayrak; “Bu haberler uzun bir süredir var fakat Türkiye’nin Suriye’ye üs açma ihtimalinden sonra artık açık açık konuşulmaya başlandı. İsrail hükümetinin aşırı sağcı bir yapısı olması nedeniyle bu söylentilerden fazlasıyla beslendiğini de unutmamak lazım” dedi.

TÜRKİYE DİĞER ÜLKELERE BENZEMEZ

İsrail’in bugüne kadar saldırı düzenlediği ülkelerin özellikleri ile Türkiye karşılaştırıldığında birçok farklılık ön plana çıkıyor. Türkiye diğer devletlerin aksine üniter, güçlü, düzenli orduya sahip ve merkezi yapısı olan bir devlettir. Türkiye, bütün bu özelliklerin yanı sıra günden güne genişleyen ve sürekli yatırım alan bir savunma sanayisine sahip bir ülkedir.

“TÜRKİYE HER DURUMA KARŞI HAZIRLIKLIDIR”

Olası bir İsrail hava saldırısına karşı Türkiye’nin hazırlıklı olduğunu söyleyen Albayrak; “Türkiye uzun süredir bu gibi durumlara hazırlıklı durumda. Geçtiğimiz günlerde Aselsan’ın yaptığı ‘sistemlerimiz artık entegre çalışıyor’ açıklaması da bu tezimi savunur niteliktedir.

“BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN ARTIK AKTİF ROLÜ YOK”

Türkiye’nin bulunduğu konum itibariyle ve İsrail’in uzun süredir düzenlediği saldırılar sonucu savunma sistemlerimize yaptığı yatırımlar hakkında konuşan Albayrak; “Atılan bu adımlar hep ileriye dönüktür. Bugün savunma sanayisine yapılan yatırımlar sadece İsrail’e karşı değil, arkasında ABD’nin de desteğinin olduğu hesapları yapılarak yapılmıştır. Çünkü Birleşmiş Milletler’in artık eskisi gibi aktif rolü olmadığını ve daha çok ABD’nin sözünün geçtiğini unutmamak gerek” ifadelerini kullandı.

BİZİM ARKAMIZDA BAŞKALARI YOK

Bulunduğu konum itibariyle Türkiye, her türlü duruma hazırlıklı olmak zorundadır. Gerektiği zaman yumuşak politika izleyen, ters bir durumda ise sert bir politika izleyen bir anlayışa sahibiz. Arkamızda başka desteklerin olmadığını bilerek hareket etmeli ve buna uygun adımlar atmalıyız. Bu politika doğrultusunda yıllardır adımlar atıyor ve kendimizi geliştiriyoruz. Her daim kendi kendimize yeten, yerli ve milli yazılımlarla güçlenmeye devam ediyoruz. Bu politikamız, bugün bizi ‘dünyanın en güçlü savunma sistemlerine sahip ülkeleri’ arasına girmemize olanak sağlamıştır.

“İSRAİL, TÜRKİYE’YE SALDIRIRSA DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR”

Türkiye’nin NATO’nun en güçlü birkaç devletinden olduğunu söyleyen Albayrak; “İsrail’in Türkiye’ye saldırması çok düşük bir ihtimal. İsrail Türkiye’nin gücünün farkındadır ki arkasında ABD desteği olmadan böyle bir şeye yeltenmez. İsrail’in olası bir ABD desteğiyle bize saldırması, o çok konuşulan 3. Dünya savaşını ortaya çıkarır. Türkiye bu gibi durumlara karşı hazırlıklı durumdadır ve ona göre aksiyonlar alır” dedi.

ERDOĞAN, KATAR İLE GÖRÜŞTÜ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Hamas yöneticilerini hedef alarak saldırı düzenlediği Katar'la kritik öneme sahip bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ülkenin emiri i Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşen Erdoğan, saldırıyı lanetleyerek Türkiye'nin Katar'ın yanında olduğunu vurguladı. Görüşmede ayrıca Gazze'deki katliamın bir an önce durdurulması için birlikte çalışmaya devam kararı alındı.