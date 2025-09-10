Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

İsrail’den Türkiye’ye tehdit! İstihbarat uzmanı açıkladı: Tel Aviv’e bayrağı dikeriz

İsrail ordusu, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas heyetinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenledi. Hedefte Halil el-Hayye ve Halid Meşal gibi üst düzey isimler vardı. İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Filistin ile İran, Lübnan, Suriye, Yemen, Tunus ve Katar'a saldırılar gerçekleştirmesi akıllara ‘Bölgedeki diğer ülkeler için bir mesaj mı verdi? yeni hedef Türkiye’mi’ sorusunu getirdi. Konuyla ilgili Tgrthaber.com’a konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yeliz Albayrak ve İstihbarat Uzmanı Coşkun Başbuğ çarpıcı açıklamalarda bulundular…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail’den Türkiye’ye tehdit! İstihbarat uzmanı açıkladı: Tel Aviv’e bayrağı dikeriz
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 16:10

ordusu, Katar'ın başkenti ’ya saldırı düzenlediğini açıkladı. ’ın üst düzey isimlerini hedef alan hava saldırısı, dünya basınında yankı uyandırdı. İsrail basını, saldırının Başkanı ’ın onayıyla gerçekleştiğini öne sürerken, İsrail Başbakanlık Ofisi bunun 'Tamamen bağımsız bir İsrail operasyonu' olduğunu savundu.

İsrail’den Türkiye’ye tehdit! İstihbarat uzmanı açıkladı: Tel Aviv’e bayrağı dikeriz

Saldırının, Trump’ın sunduğu yeni esir takası taslağının Hamas heyeti tarafından görüşüldüğü sırada gerçekleştiği bildirildi. Bu saldırının ardından İsrailli yazar ve gazeteciler, sıradaki hedefin olacağını yazdı. Konuyla ilgili Tgrthaber.com’a konuşan İstihbarat Uzmanı Coşkun Başbuğ’dan; “Tel Aviv’e bayrağı ansızın dikeriz” çıkışı gelirken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yeliz Albayrak ise; ‘Türkiye diğer ülkelere benzemez. İsrail’in herhangi bir saldırısında 3. Dünya Savaşı çıkar.’ ifadelerini kullandı.

İsrail’den Türkiye’ye tehdit! İstihbarat uzmanı açıkladı: Tel Aviv’e bayrağı dikeriz

İşte gündemi sarsacak röportajın detayları:

“TÜRKİYE, İSRAİL’İ SAATLER İÇERİSİNDE YERLE BİR EDER”

İsrailli yazar ve gazetecilerin, sıradaki hedefin Türkiye olacağına dair açıklamalarına değinen İstihbarat Uzmanı Coşkun Başbuğ; “İsrail böyle bir saldırıyı aklından bile geçiremez. Türkiye ne İran’a ne de diğer devletlere benzemez. İsterse İsrail’i saatler içerisinde yerle bir eder. Çıkan haberlerin hepsi tamamen algı operasyonudur” dedi.

İsrail’den Türkiye’ye tehdit! İstihbarat uzmanı açıkladı: Tel Aviv’e bayrağı dikeriz

“ANCAK VEKİLLER ARACILIĞIYLA SALDIRI OLABİLİR”

İsrail’in Türkiye’ye olası bir saldırı ihtimalinin üzerine konuşan Başbuğ; “İsrail’in yapabileceği en büyük saldırı, bölgedeki yerel örgütler aracılığıyla yapacağı saldırılardır. O yüzden İsrail’in Türkiye’ye saldırı düzenlemesi, altından kalkabilecekleri bir yük değildir” ifadelerini kullandı.

İsrail’den Türkiye’ye tehdit! İstihbarat uzmanı açıkladı: Tel Aviv’e bayrağı dikeriz

İsrailli sosyal medya hesaplarının, Türkiye Cumhurbaşkanlığı koordinatlarını paylaşarak Türkiye’yi açık hedef olarak göstermeye çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başbuğ, bu hesapların yapmaya çalıştığı şeyin tamamen algı operasyonu olduğunu, Türkiye’nin bu girişimlerden çekinip geri çekilebileceğini amaçladığını söyledi.

İsrail’den Türkiye’ye tehdit! İstihbarat uzmanı açıkladı: Tel Aviv’e bayrağı dikeriz

“İSRAİL YENİ DÜŞMANLAR ARIYOR”

İsrail medyasında dolaşan, ‘sıradaki hedef Türkiye’ sloganları hakkında açıklama yapan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yeliz Albayrak; “Bu haberler uzun bir süredir var fakat Türkiye’nin Suriye’ye üs açma ihtimalinden sonra artık açık açık konuşulmaya başlandı. İsrail hükümetinin aşırı sağcı bir yapısı olması nedeniyle bu söylentilerden fazlasıyla beslendiğini de unutmamak lazım” dedi.

İsrail’den Türkiye’ye tehdit! İstihbarat uzmanı açıkladı: Tel Aviv’e bayrağı dikeriz

TÜRKİYE DİĞER ÜLKELERE BENZEMEZ

İsrail’in bugüne kadar saldırı düzenlediği ülkelerin özellikleri ile Türkiye karşılaştırıldığında birçok farklılık ön plana çıkıyor. Türkiye diğer devletlerin aksine üniter, güçlü, düzenli orduya sahip ve merkezi yapısı olan bir devlettir. Türkiye, bütün bu özelliklerin yanı sıra günden güne genişleyen ve sürekli yatırım alan bir savunma sanayisine sahip bir ülkedir.

İsrail’den Türkiye’ye tehdit! İstihbarat uzmanı açıkladı: Tel Aviv’e bayrağı dikeriz

“TÜRKİYE HER DURUMA KARŞI HAZIRLIKLIDIR”

Olası bir İsrail hava saldırısına karşı Türkiye’nin hazırlıklı olduğunu söyleyen Albayrak; “Türkiye uzun süredir bu gibi durumlara hazırlıklı durumda. Geçtiğimiz günlerde Aselsan’ın yaptığı ‘sistemlerimiz artık entegre çalışıyor’ açıklaması da bu tezimi savunur niteliktedir.

İsrail’den Türkiye’ye tehdit! İstihbarat uzmanı açıkladı: Tel Aviv’e bayrağı dikeriz

“BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN ARTIK AKTİF ROLÜ YOK”

Türkiye’nin bulunduğu konum itibariyle ve İsrail’in uzun süredir düzenlediği saldırılar sonucu savunma sistemlerimize yaptığı yatırımlar hakkında konuşan Albayrak; “Atılan bu adımlar hep ileriye dönüktür. Bugün savunma sanayisine yapılan yatırımlar sadece İsrail’e karşı değil, arkasında ABD’nin de desteğinin olduğu hesapları yapılarak yapılmıştır. Çünkü Birleşmiş Milletler’in artık eskisi gibi aktif rolü olmadığını ve daha çok ABD’nin sözünün geçtiğini unutmamak gerek” ifadelerini kullandı.

İsrail’den Türkiye’ye tehdit! İstihbarat uzmanı açıkladı: Tel Aviv’e bayrağı dikeriz

BİZİM ARKAMIZDA BAŞKALARI YOK

Bulunduğu konum itibariyle Türkiye, her türlü duruma hazırlıklı olmak zorundadır. Gerektiği zaman yumuşak politika izleyen, ters bir durumda ise sert bir politika izleyen bir anlayışa sahibiz. Arkamızda başka desteklerin olmadığını bilerek hareket etmeli ve buna uygun adımlar atmalıyız. Bu politika doğrultusunda yıllardır adımlar atıyor ve kendimizi geliştiriyoruz. Her daim kendi kendimize yeten, yerli ve milli yazılımlarla güçlenmeye devam ediyoruz. Bu politikamız, bugün bizi ‘dünyanın en güçlü savunma sistemlerine sahip ülkeleri’ arasına girmemize olanak sağlamıştır.

İsrail’den Türkiye’ye tehdit! İstihbarat uzmanı açıkladı: Tel Aviv’e bayrağı dikeriz

“İSRAİL, TÜRKİYE’YE SALDIRIRSA DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR”

Türkiye’nin NATO’nun en güçlü birkaç devletinden olduğunu söyleyen Albayrak; “İsrail’in Türkiye’ye saldırması çok düşük bir ihtimal. İsrail Türkiye’nin gücünün farkındadır ki arkasında ABD desteği olmadan böyle bir şeye yeltenmez. İsrail’in olası bir ABD desteğiyle bize saldırması, o çok konuşulan 3. Dünya savaşını ortaya çıkarır. Türkiye bu gibi durumlara karşı hazırlıklı durumdadır ve ona göre aksiyonlar alır” dedi.

İsrail’den Türkiye’ye tehdit! İstihbarat uzmanı açıkladı: Tel Aviv’e bayrağı dikeriz

ERDOĞAN, KATAR İLE GÖRÜŞTÜ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Hamas yöneticilerini hedef alarak saldırı düzenlediği Katar'la kritik öneme sahip bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ülkenin emiri i Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşen Erdoğan, saldırıyı lanetleyerek Türkiye'nin Katar'ın yanında olduğunu vurguladı. Görüşmede ayrıca Gazze'deki katliamın bir an önce durdurulması için birlikte çalışmaya devam kararı alındı.

İsrail’den Türkiye’ye tehdit! İstihbarat uzmanı açıkladı: Tel Aviv’e bayrağı dikeriz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırdığı Katar'a kritik telefon
ETİKETLER
#Türkiye
#donald trump
#abd
#İsrail
#hamas
#Doha
#İsrail-türkiye Ilişkileri
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.