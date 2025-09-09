Menü Kapat
Editor
 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırdığı Katar'a kritik telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Hamas yöneticilerini hedef alarak saldırı düzenlediği Katar'la kritik öneme sahip bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ülkenin emiri i Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşen Erdoğan, saldırıyı lanetleyerek Türkiye'nin Katar'ın yanında olduğunu vurguladı. Görüşmede ayrıca Gazze'deki katliamın bir an önce durdurulması için birlikte çalışmaya devam kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırdığı Katar'a kritik telefon
'in 'ın başkenti Doha'ya saldırı düzenleyerek 5 üyesinin hayatını kaybetmesine neden olduğu olay sonrası , Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi telefonla aradı.

İletişim Başkanlığı görüşmede konuşulanlarla ilgili bir açıklama yaptı. Görüşmede İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve buna karşı atılacak ortak adımlar ele alındı.

"TÜRKİYE TÜM İMKANLARIYLA KATAR'IN VE HALKININ YANINDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bölgedeki çatışma, gerilim ve istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan, dost ve müttefik Katar’ın egemenliğini de açıkça ihlal eden saldırısını lanetlediğini ifade etti.

Menfur saldırıda şehit olanlar için taziyelerini sunan Cumhurbaşkanı, ’nin tüm imkanlarıyla Katar Devleti’nin ve halkının yanında olacağını belirtti.

İki lider ’deki katliamın bir an önce durdurulması için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.

