Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırdığı Katar'a kritik telefon

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya saldırı düzenleyerek 5 Hamas üyesinin hayatını kaybetmesine neden olduğu olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi telefonla aradı.

İletişim Başkanlığı görüşmede konuşulanlarla ilgili bir açıklama yaptı. Görüşmede İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve buna karşı atılacak ortak adımlar ele alındı.

"TÜRKİYE TÜM İMKANLARIYLA KATAR'IN VE HALKININ YANINDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bölgedeki çatışma, gerilim ve istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan, dost ve müttefik Katar’ın egemenliğini de açıkça ihlal eden saldırısını lanetlediğini ifade etti.

Menfur saldırıda şehit olanlar için taziyelerini sunan Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Katar Devleti’nin ve halkının yanında olacağını belirtti.

İki lider Gazze’deki katliamın bir an önce durdurulması için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.