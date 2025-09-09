Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Netanyahu Katar'da Hamas'a suikast emrini neden verdiğini açıkladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırı talimatını verme nedenini açıkladı. Netanyahu'nun Hamas'ın Doğu Kudüs'te düzenlediği ve 6 kişinin öldüğü saldırı sonrası suikast talimatını verdiği belirtildi.

Netanyahu Katar'da Hamas'a suikast emrini neden verdiğini açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 22:17
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 22:17

'ın başkenti Doha'da yöneticilerinin bulunduğu yere yapılan saldırısında hareketin lideri Halil el-Hayya’nın oğlu da dahil olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Netanyahu Katar'da Hamas'a suikast emrini neden verdiğini açıkladı

Açıklamada İsrail Başbakanı 'nun Doğu Kudüs'te Hamas tarafından düzenlenen ve 6 kişinin öldüğü sonrası Katar'daki talimatını verdiği belirtildi. Ayrıca Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz adına yapılan açıklamada Katz'ın bu öneriyi desteklediği kaydedildi.

Netanyahu Katar'da Hamas'a suikast emrini neden verdiğini açıkladı

"HAMAS LİDERLERİNİ ORTADAN KALDIRMAYA HAZIR OLMA" TALİMATI

"Doğu Kudüs'teki saldırının ardından Netanyahu tüm güvenlik kurumlarına Hamas liderlerini ortadan kaldırma olasılığına hazırlıklı olmaları talimatını verdi. Savunma Bakanı bu öneriye tam destek verdi." ifadelerinin yer aldığı Başbakanlık açıklamasında bu öğleden sonra saldırının gerçekleştirilme "fırsatının" ortaya çıkmasıyla güvenlik şefleriyle yapılan istişarenin ardından talimatın uygulanmasına karar verildiği iddia edildi.

Ayrıca Netanyahu ve Katz, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırısının haklı olduğunu savundu.

