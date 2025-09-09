Netanyahu Katar'da Hamas'a suikast emrini neden verdiğini açıkladı

Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yöneticilerinin bulunduğu yere yapılan İsrail saldırısında hareketin Gazze lideri Halil el-Hayya’nın oğlu da dahil olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Doğu Kudüs'te Hamas tarafından düzenlenen ve 6 kişinin öldüğü saldırı sonrası Katar'daki suikast talimatını verdiği belirtildi. Ayrıca Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz adına yapılan açıklamada Katz'ın bu öneriyi desteklediği kaydedildi.

"HAMAS LİDERLERİNİ ORTADAN KALDIRMAYA HAZIR OLMA" TALİMATI

"Doğu Kudüs'teki saldırının ardından Netanyahu tüm güvenlik kurumlarına Hamas liderlerini ortadan kaldırma olasılığına hazırlıklı olmaları talimatını verdi. Savunma Bakanı bu öneriye tam destek verdi." ifadelerinin yer aldığı Başbakanlık açıklamasında bu öğleden sonra saldırının gerçekleştirilme "fırsatının" ortaya çıkmasıyla güvenlik şefleriyle yapılan istişarenin ardından talimatın uygulanmasına karar verildiği iddia edildi.

Ayrıca Netanyahu ve Katz, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırısının haklı olduğunu savundu.