İsrail savunma bakanını görüntülü aradı! Bir Türk vatandaşı, Yisrael Katz'ın numarasını ele geçirdi

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir görüntü büyük yankı uyandırdı. Ortaya atılan sıra dışı iddia ise bir Türk vatandaşının, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'a ait olduğu ileri sürülen telefon numarasını bulduğuydu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın telefon numarasını bulduğunu ve kendisiyle görüntülü arama gerçekleştirdiğini ileri süren Türk vatandaşı, birkaç ekran görüntüsü de paylaştı.

TELEFON NUMARASI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Daha sonra Katz'a ait olduğu iddia edilen bir telefon numarası da sosyal medyada dolaşıma girdi. Birçok kullanıcı, söz konusu numaraya gönderdiği mesajları yayımlamaya başladı.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YOK

Öte yandan, İsrailli yetkili makamlarca henüz konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.