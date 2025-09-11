Menü Kapat
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail savunma bakanını görüntülü aradı! Bir Türk vatandaşı, Yisrael Katz'ın numarasını ele geçirdi

Sosyal medyayı ayağa kaldıran bir iddia görenleri şaşkına çevirdi. Bir Türk vatandaşı, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın telefon numarasını bulduğunu ve görüntülü arama gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

İsrail savunma bakanını görüntülü aradı! Bir Türk vatandaşı, Yisrael Katz'ın numarasını ele geçirdi
Berkay Alptekin
11.09.2025
11.09.2025
Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir görüntü büyük yankı uyandırdı. Ortaya atılan sıra dışı ise bir Türk vatandaşının, İsrail Savunma Bakanı 'a ait olduğu ileri sürülen telefon numarasını bulduğuydu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın telefon numarasını bulduğunu ve kendisiyle görüntülü arama gerçekleştirdiğini ileri süren , birkaç ekran görüntüsü de paylaştı.

İsrail savunma bakanını görüntülü aradı! Bir Türk vatandaşı, Yisrael Katz'ın numarasını ele geçirdi

TELEFON NUMARASI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Daha sonra Katz'a ait olduğu iddia edilen bir da sosyal medyada dolaşıma girdi. Birçok kullanıcı, söz konusu numaraya gönderdiği mesajları yayımlamaya başladı.

İsrail savunma bakanını görüntülü aradı! Bir Türk vatandaşı, Yisrael Katz'ın numarasını ele geçirdi

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YOK

Öte yandan, İsrailli yetkili makamlarca henüz konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

İLGİLİ HABERLER
Dün Doha, bugün Sana! İsrail Yemen'in kalbine saldırı düzenledi
İsrail’den Türkiye’ye tehdit! İstihbarat uzmanı açıkladı: Tel Aviv’e bayrağı dikeriz
