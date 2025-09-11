Menü Kapat
Eğitim
Avatar
Editor
 | Murat Makas

MEB tarafından ülke genelinde yapılacak! Ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak ''Ülke geneli ortak yazılı sınav uygulaması'' bu yıl da devam edecek. Ortak yazılı sınavların tarihleri açıklandı. Başarılı sonuçlar elde edilirse uygulama devam edecek.

MEB tarafından ülke genelinde yapılacak! Ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 11:53

Okullar arasındaki bütünlüğü sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak ayrıca öğrencilerin gelişim sürecini takip etmek amacıyla başlatılan "ülke geneli ortak yazılı sınav uygulaması", bu yıl da kapsamlı biçimde sürdürülecek. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların tarihleri de belli oldu.

BAŞARILI SONUÇLAR ELDE EDİLİRSE DEVAM EDİLECEK

İlk kez 2023-2024 eğitim yılında gerçekleştirilen ülke geneli ortak yazılı sınavların başarılı sonuçlar vermesi üzerine, yeni eğitim öğretim yılında da ülke geneli ortak yazılı sınavlar yapılacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde toplam 10 ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor.

MEB tarafından ülke genelinde yapılacak! Ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu

İŞTE SINAV TARİHLERİ

Yayımlanan takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025'te; 7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

MEB tarafından ülke genelinde yapılacak! Ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu

Bu sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını ortaya koymanın yanı sıra, öğretmenlerin öğrencilere nasıl geri bildirim vereceği ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda da önemli veriler sağlayacak.

Bu uygulama ile öğretmenler, sınıf ortamında öğrencilerin gelişimini daha yakından izleyebilecek; ülke genelindeki sınav sonuçları ise akademik başarı seviyelerinin değerlendirilmesine imkan tanıyacak.

