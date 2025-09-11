Menü Kapat
Tapu sahipleri dikkat! İmar haklarında kritik yenilik: İşte detaylar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tapu sahiplerinin imar haklarını farklı alanlara aktarabilmesini sağlayan yönetmelik değişikliğini hayata geçirdi. Bu düzenleme, vatandaşların haklarını güvence altına alırken, kamu hizmet alanlarının daha etkin bir şekilde planlanmasına da imkan tanıyacak. Tüm süreçler ise e-Devlet üzerinden kolayca takip edilebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı "Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği" Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, vatandaşlara verilemeyen imar haklarının değeri belirlenerek, bu haklar imar planlarında gösterilen farklı alanlara aktarılabilecek. Böylece hem vatandaşlar haklarına kavuşacak hem de kamu hizmet alanları için yeni alanlar oluşturulacak.

Tapu sahipleri dikkat! İmar haklarında kritik yenilik: İşte detaylar

HUKUKİ SORUNLAR ORTADAN KALKACAK

İmar hakkı aktarımı sırasında vatandaşın mülkiyetine el konulmayacak. Tüm işlemler, tarafların karşılıklı onayı ve bağımsız değerleme esasına göre gerçekleştirilecek. Bu sayede kamulaştırma ve hukuki anlaşmazlıklar, hem vatandaş hem de kamu açısından maliyetsiz şekilde çözüme kavuşturulacak.

E-DEVLET’TEN İZLENEBİLECEK

Onaylanan parselasyon planlarına vatandaşlar PARSİD sistemi üzerinden aracılığıyla erişebilecek ve itirazlarını online olarak iletebilecek.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Resmî Gazete’de yayımlanan bu yönetmelik değişikliğiyle uzun süredir devam eden bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

https://x.com/murat_kurum/status/1966024052243386478

