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 | Dilek Ulusan

Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ın vefatı sonrası yaşadıklarını anlattı

Arabesk müziğinin sevilen ismi İbrahim Erkal, geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti. Eşinin ani ölümüyle zor günler geçiren Filiz Erkal, katıldığı programda, İbrahim Erkal'a özlemini zor zamanlarını tek tek anlattı.

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Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ın vefatı sonrası yaşadıklarını anlattı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 11:51

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonu düşerek yere yığıldı. Beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Eşinin vefatı sonrası kameralardan uzak kalan Filiz Erkal, Evrim Akın'ın programına katılarak, yaşadığı zor günlerden bahsetti.

FİLİZ ERKAL: İYİ Kİ İBRAHİM ERKAL İLE EVLENMİŞİM

Geçen günlerde Evrim Akın'ı evinde ağırlayan İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal,uzun zaman sonra vefat eden eşi İbrahim Erkal'a olan özlemini ve yaşadığı acıyı dile getirdi. İlk olarak evliliğinden bahseden Erkal, "Ben 21 yaşında evlendim. İyi ki evlenmişim çocuklarımla birlikte büyüdüm. İyi ki de İbrahim'le evlenmişim. Hiç o konuda beni üzmedi, kırmadı. Güzel bir eşti'' dedi.

Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ın vefatı sonrası yaşadıklarını anlattı

Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ın vefatının ardından zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Filiz Erkal, ''Bir yanımız hep eksik. İbrahim'i kaybettiğimizde kızım Elif Su 11 günlüktü. Tam 40'ı olduğu gün, 41. gününde vefat etti. 8 sene oldu zor... Anca yaşayan bilir, bu acının tarifi anlatılmıyor zaten. Sevenlerinin dualarını çok alıyorum, hala böyle güzel anılması çok hoş" dedi.

Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ın vefatı sonrası yaşadıklarını anlattı
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Sıkça Sorulan Sorular

İBRAHİM ERKAL ÖLÜM NEDENİ NEYDİ?
12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybetti ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçirdi. Bir ay kadar yoğun bakımda kaldı ve 11 Mayıs 2017'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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