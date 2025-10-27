Menü Kapat
22°
 | Hüseyin Bahcivan

Bahis oynayan hakemler kim? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamasında 371 hakemin bahis hesabı olduğunu açıkladı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından bahis oynayan hakemler kim, isimleri futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 12:09

Türkiye Federasyonu () Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 571 hakemin 371'inin hesabı olduğunu açıkladı. Aralarında üst klasman , üst klasman yardımcı hakemlerin de olduğu belirtildi.

Futbolseverler tarafından bahis oynayan hakemler kim olduğu araştırılmaya başlandı.

BAHİS OYNAYAN HAKEMLER KİM?

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu tarafından bahis oynayan hakemlerin isimleri açıklanmadı. Yapılan basın toplantısında 371 bahis hesabı olan hakemlerden 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı belirtildi.

Aktif olarak bahis oynayan hakemler arasında 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem, 94 klasman yardımcı hakem olduğu ifade edildi. Bunların içinden 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin ise tek başına 18.227 kez oynadığı ifade edildi. 42 hakemin ise 100'in üzerinde bahis oynadığı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından açıklanırken, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığının tespit edildiği belirtildi.

BAHİS OYNAYAN HAKEMLER CEZA ALACAK MI?

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bahis oynayan hakemlerin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacağı belirtildi. Konuyla ilgili TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasının ilgili kısmı şöyle:

"Biz bugünden itibaren başlayıp Disiplin Kurulumuz, gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarda da 5 yıllık zaman aşımı var. 5 yıllık süre içerisine giren rakamlar bu saydıklarım."

