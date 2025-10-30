Külliye'de kritik zirve! Almanya Başbakanı Merz Türkiye'de

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Merz'i resmi törenle karşıladı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

heyetler arası görüşme sonrası Merz ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

MERZ'DEN ANLAMLI MESAJ

Merz, Ankara’da gerçekleştireceği temaslar öncesinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

ZİRVE ÖNCESİ ÖNEMLİ MESAJ!



İki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilere işaret eden Merz, "Türkiye ile bizi özel ve çok yönlü ilişkiler birleştiriyor. Dış ve güvenlik politikaları konuları olduğu kadar göç, enerji ve ticaret alanları da." ifadelerini kullandı.

Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğine de değinerek, "Yakın ortaklığımızı daha da genişletmek istiyorum. Bunun için Ankara'dayım." ifadelerine yer verdi.