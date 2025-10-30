Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Keman sanatçısı Laçin Akyol'u öldüren sürücüye 4,5 yıl hapis

Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan sürücüye, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4,5 yıl hapis cezası verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Keman sanatçısı Laçin Akyol'u öldüren sürücüye 4,5 yıl hapis
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 14:23

'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un hayatını kaybetmesine sebep olan sürücü İ.H.Ç. (27), 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 5. Ağır Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.H.Ç., Akyol'un ailesi ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Akyol ailesinin avukatı ise olayın 'kast' unsuru taşıdığını belirterek, sanığın 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasını istedi.

Keman sanatçısı Laçin Akyol'u öldüren sürücüye 4,5 yıl hapis



'BASİT BİR GİBİ BAKAMIYORUM'

Duruşmada gözyaşları içinde söz alan baba Mahmut Akyol, kızının hayalleri ve hedefleri olduğunu belirterek, "Melek gibi bir kızdı. Onun şu an müziğiyle insanlara hitap etmesi gerekiyordu. Toprak altında ne işi var? Çok büyük yastayız" dedi. Anne Övül Akyol da, "Buna basit bir kaza gibi bakamıyorum. Acımız çok büyük. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

'BU OLAYIN YAŞANMASINI İSTEMEZDİM'

Sanık İ.H.Ç. ise aileye başsağlığı dileyerek, "Bu olayın yaşanmasını istemezdim. Vicdanımda ailenin yaşadıklarını anlıyorum. Hayatım boyunca ailenin acısını anlamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4,5 yıl hapse mahkûm ederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Keman sanatçısı Laçin Akyol'u öldüren sürücüye 4,5 yıl hapis



NE OLMUŞTU?
Olay, 25 Ocak'ta Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelmişti. Arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Laçin Akyol, İ.H.Ç.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, hastanede tedavi gördüğü sırada 6 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan sürücü, ‘taksirle öldürme' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Acılı anne katillere verilen cezaya isyan etti! ''Mahkeme ödül verdi''
ETİKETLER
#ceza
#kaza
#ölüm
#mersin
#Taksitlikonut
#Bilinçli Taksir
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.