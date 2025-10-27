Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Acılı anne katillere verilen cezaya isyan etti! ''Mahkeme ödül verdi''

Adana'da 2021 yılında oğlu öldürülen anne, katile ve azmettiriciye ceza indirimine isyan etti. Gözyaşlarına boğulan anne "Evladı ölen bir anne her gün ölüyor. Beşinci yıla giriyoruz ama her gün bu acıyı yaşıyorum. İstinaf mahkemesi ödül verdi'' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Acılı anne katillere verilen cezaya isyan etti! ''Mahkeme ödül verdi''
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 11:49

’nın ilçesinde 2021 yılında acı olay yaşandı. Ulaş Çelikten (22), Mehmet Şükrü C. tarafından öldürüldü. Mehmet Şükrü C. yakalanıp tutuklandı. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Abdullah C. de yakalanıp tutuklandı.

Acılı anne katillere verilen cezaya isyan etti! ''Mahkeme ödül verdi''

Sanıklar 9. Ağır Mahkemesinde yargılandı. Yargılama sonucunda iki sanığa da ömür boyu hapis cezası verdi. Sanıkların yakınları olayı istinaf mahkemesine taşıyarak yerel mahkemenin kararına itiraz etti. Yapılan itiraz sonucunda istinaf mahkemesi Mehmet Şükrü C.'nin ezasını haksız tahrik indirimi uygulayarak ömür boyu hapis cezasından 18 yıl hapis cezasına indirdi. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Abullah C.'nin cezasını ise istinaf mahkemesi olayın azmettiricisi olmadığını cinayete yardım ettiğini öne sürerek ömür boyu hapis cezasını 13 yıl hapis cezasına düşürdü. Bunun üzerine Ulaş Çelikten'in ailesi karara itiraz etti. İstinafın bu kararı Yargıtay'da görüşülmeye başlandı.

Acılı anne katillere verilen cezaya isyan etti! ''Mahkeme ödül verdi''

''EVLADI ÖLEN HER GÜN ÖLÜYOR''

Ceza indirimi kararını duyunca kalbinin durduğunu söyleyen anne Fatma Çelikten, "Evladı ölen bir anne her gün ölüyor. Beşinci yıla giriyoruz ama her gün bu acıyı yaşıyorum. İstinaf mahkemesi ödül verdi. Bir evlat hangi emeklerle büyüyor. Benim çocuğum çok duyarlı biriydi ama artık yok. Her gün uyurken diyorum ki, 'Ulaş, yine sensiz bir gün yaşadım.' Yapanların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Çünkü Ulaş gibi gençlerin ölmesini istemiyorum. Keşke onun yerine ben ölseydim. Evlat acısı görmeyen bir anne, en mutlu anneymiş" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Acılı anne katillere verilen cezaya isyan etti! ''Mahkeme ödül verdi''

''ANNE BUNLAR BENİ VURACAK''

Avukat Emre Kargaoğlu ise azmettirici Abdullah C.'nin, 17 Ekim 2021 yılında merhum Ulaş'a doğru hareket halindeyken polis çevirmesine takılarak silahıyla birlikte yakalandığını belirtti. Kargaoğlu, "Gece saat 02.00 civarında Ulaş'ın annesine attığı bir mesajda, 'anne, bunlar beni vuracak' ifadeleri yer alıyor. Ulaş'ın öldürülmesiyle sonuçlanan olayda sanıklardan Abdullah ilk eylemi başlatıyor ancak gerçekleştiremiyor. Olay günü silahı kullanan Mehmet Şükrü C.nin, sanık Abdullah ile telefon görüşmesi yaptığı tespit ediliyor. Şahısların dayısı konumundaki Mikail ile yapılan görüşmede ise Abdullah'ın 'Ulaş'ın kafasına sık' dediği dosya kayıtlarında yer alıyor. Söz konusu videolar incelendiğinde, 'gördüğün yerde Ulaş'ın kafasına sık' şeklindeki ifadelerin geçtiği de görülüyor. Bu hususlar yerel mahkeme tarafından dikkate alınıyor. Anlatılan hususlar ve dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, yerel mahkemece sanık Abdullah C.'nin azmettirici, Mehmet Şükrü C.'nin ise kasten öldürme suçunu işleyen kişi olduğu sabit bulunarak müebbet hapis cezasına hükmediliyor. Dosya istinaf aşamasına taşındığında ise bu kararların gerekçesi açıklanıyor ve her iki sanık hakkında da ceza indirimi uygulanıyor" diye bilgi verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rojin Kabaiş’in babası: Kızımın katilleri bulunsun, boğazıma düğümler giriyor!
ETİKETLER
#adana
#ceza
#cinayet
#çukurova
#mahkeme
#İstinaf
#Ömür Boyu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.