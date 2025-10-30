Gebze’de çöken binada son durum son dakika? Enkaz altında kalanlar kurtarıldı mı?

Gebze'de çökme yaşanan binada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Enkazda kalanlar için titiz çalışma yapıldı.

GEBZE’DE ÇÖKEN BİNADA SON DURUM SON DAKİKA?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün çöken 7 katlı binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme gerçekleştiriyor. Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı dün sabah 07.00 sıralarında çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

GEBZE ÇÖKEN BİNA ENKAZINDA KALANLAR KURTARILDI MI?

Enkaz altında kalan iki çocuğun cenazesine ulaşılırken 18 yaşındaki genç kızın sağ çıkarıldığı arama kurtarma çalışmaları, anne ve babanın cansız bedenlerinin enkaz altından çıkarılmasıyla bugün 02.40 itibarıyla sona erdi. Bu arada, enkazdan kurtarılan ve genel sağlık durumu iyi olan ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki gencin Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Hayatını kaybeden anne Emine, baba Levent ile çocukları Emir ve Hayrunnisa Bilir'in cenazeleri, ikindi vakti Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.