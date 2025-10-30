Menü Kapat
TGRT Haber
Gebze'deki aile faciası Türkiye'yi ağlattı! Enkazdan çıkan not yürekleri dağladı

Düzce'de dün çöken binanın enkazında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden 4'ü hayatını kaybederken, 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ kurtarılmıştı. Türkiye'yi kahreden olay sonrası enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Yapılan çalışmalarda ulaşılanlar bir kez daha yürekleri dağladı. Enkazdan aileye ait fotoğrafların yanı sıra bir de not çıktı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 11:09

Kocaeli'nin ilçesinde çöken ev bir aileye mezar oldu. Kiracı olarak yaşadıkları evin çökmesiyle Bilir ailesinden 4 kişi altında kalarak can verdi. Binada çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Bölgede savcılık incelemesinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarının yapılması bekleniyor. Enkazdan çıkan fotoğraf ve not yürek burktu.

Gebze'deki aile faciası Türkiye'yi ağlattı! Enkazdan çıkan not yürekleri dağladı

SABAHIN İLK SAATLERİNDE BİRDENBİRE ÇÖKTÜ

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, dün saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı.

Gebze'deki aile faciası Türkiye'yi ağlattı! Enkazdan çıkan not yürekleri dağladı

Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44) cansız bedenine ulaşılmıştı. Babadan kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Anne Bilir'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

YÜZLERCE PERSONEL KATILDI

Bu arama kurtarma çalışmaları esnasında 628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel, 161 kurtarma aracı, 6 arama ve kurtarma köpeği ile toplam 10 tane sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı.

Gebze'deki aile faciası Türkiye'yi ağlattı! Enkazdan çıkan not yürekleri dağladı

12 BİNA BOŞALTILDI, TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLADI

Elim olayın ikinci gününde çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla devam etti. Önlem olarak 12 binanın boşaltıldığı bölgede ilçe belediyesine bağlı temizlik işçileri yollarda ıslatma çalışması ve bölge temizliği gerçekleştirildi.

Gebze'deki aile faciası Türkiye'yi ağlattı! Enkazdan çıkan not yürekleri dağladı

4 KİŞİYE MEZAR OLDU

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda savcılık incelemesinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarının yapılması bekleniyor. Aynı ailede 4 kişiye mezar olan bina ise havadan görüntülendi.

Gebze'deki aile faciası Türkiye'yi ağlattı! Enkazdan çıkan not yürekleri dağladı

GERİYE BUNLAR KALDI

Enkazdan aileye ait çıkan fotoğraf ve notlar ise yürekleri dağladı. Duvara asılı olan notta, "İyi doğdun ortancamız" yazısı ve Nisa'ya ait fotoğraf dikkat çekti.

