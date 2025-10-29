Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Gebze'de çöken binayla ilgili yeni gelişme! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu

Gebze'de 5 kişilik ailenin enkaz altında kaldığı 7 katlı binanın çökmesi olayıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son durumu açıkladı. Hala enkaz altında kalan anne ve babanın arandığı binanın çökmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 21:21

Balıkesir'de pazartesi akşamı meydana gelen 6,1'lik depremin ardından can kaybı olmaması herkesi sevindirmişten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahı gelen haber üzdü. 'nin ilçesinde 7 katlı binanın çökmesi sonrası çalışmalar başlatıldı. İlk gelen bilgilere göre ailenin iki çocuğunun cansız bedenine ulaşılırken büyük kızı sağ kurtarıldı. Ancak anne ve babanın kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gebze'de çöken binayla ilgili yeni gelişme! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu

GEBZE'DE BİNA NEDEN ÇÖKTÜ? SEBEBİ KOLON KESİLMESİ Mİ METRO MU?

Binanın çökmesinin ardından yıkılma sebepleriyle ilgili tartışmalar başladı. Binanın altında metro çalışmalarının sürdüğü ve kolon kesildiği iddiaları ortaya atıldı. Binanın yıkım sebebiyle ilgili kesin bir bilgiye henüz ulaşılamadı. Bunun üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatıldığı öğrenildi.

Gebze'de çöken binayla ilgili yeni gelişme! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA: BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayda hayatını kaybeden iki evladımıza Allah'tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan evladımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan anne ve babanın da sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum."

Gebze'de çöken binayla ilgili yeni gelişme! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu

Devletin tüm kurumlarının ilk andan itibaren büyük gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Tunç, şu bilgileri verdi:

"Olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından derhal olay yerindeki gerekli incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda olayın nedenleri ve sorumlularının tespiti için adli süreç titizlikle sürdürülecektir."

Gebze'de çöken binayla ilgili yeni gelişme! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gebze’de çöken binada Dilara Bilir sağ mı çıkarıldı son durum ne?
ETİKETLER
#deprem
#kocaeli
#gebze
#soruşturma
#bina çökmesi
#Bilirkişi Heyeti
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.