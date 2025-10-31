Trendyol Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı duyuruldu!

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonundaki sürpriz ayrılıklar devam ediyor. An itibarıyla Fatih Karagümrük, Marcel Licka ile yolun sonuna gelindiğini açıkladı.

FATİH KARAGÜMRÜK'TEN DUYURU

"Teşekkürler Marcel Licka. Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

https://x.com/karagumruk_sk/status/1984255609189896276

YENİ SEZONDAKİ 9. HOCA DEĞİŞİKLİĞİ!

Fatih Karagümrük'ün ayrılık hamlesi; Trendyol Süper Lig'in, yeni sezondaki dokuzuncu vedası oldu.

YENİ HOCA DA AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig'de kalmayı hedefleyen Fatih Karagümrük, takımın başına Onur Can Korkmaz'ı getirdi.

https://x.com/karagumruk_sk/status/1984271863510606201