Trendyol Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı duyuruldu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'in yeni sezonundaki sürpriz ayrılıklar devam ediyor. An itibarıyla Fatih Karagümrük, Marcel Licka ile yolun sonuna gelindiğini açıkladı.
"Teşekkürler Marcel Licka. Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
https://x.com/karagumruk_sk/status/1984255609189896276
Fatih Karagümrük'ün ayrılık hamlesi; Trendyol Süper Lig'in, yeni sezondaki dokuzuncu vedası oldu.
Trendyol Süper Lig'de kalmayı hedefleyen Fatih Karagümrük, takımın başına Onur Can Korkmaz'ı getirdi.
https://x.com/karagumruk_sk/status/1984271863510606201