Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trendyol Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı duyuruldu!

Trendyol Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha yaşandı. Bu sezon özelinde aradığını bulamayan Fatih Karagümrük, kritik karara dair resmi bildiri yayınladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trendyol Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 18:02

'in yeni sezonundaki sürpriz ayrılıklar devam ediyor. An itibarıyla , Marcel Licka ile yolun sonuna gelindiğini açıkladı.

FATİH KARAGÜMRÜK'TEN DUYURU

"Teşekkürler Marcel Licka. Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

https://x.com/karagumruk_sk/status/1984255609189896276

YENİ SEZONDAKİ 9. HOCA DEĞİŞİKLİĞİ!

Fatih Karagümrük'ün hamlesi; Trendyol Süper Lig'in, yeni sezondaki dokuzuncu vedası oldu.

YENİ HOCA DA AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig'de kalmayı hedefleyen Fatih Karagümrük, takımın başına Onur Can Korkmaz'ı getirdi.

https://x.com/karagumruk_sk/status/1984271863510606201

Sıkça Sorulan Sorular

EN SON HANGİ TAKIM HOCA DEĞİŞTİRMİŞTİ?
Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmış ve Volkan Demirel ile anlaşmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
PFDK, bahis oynayan hakemlerin cezalarını açıkladı! Zorbay Küçük hakkında dikkat çeken karar
Dünya devi Osimhen için gemileri yaktı! Galatasaray'dan şaşırtan bonservis talebi
ETİKETLER
#Spor
#trendyol süper lig
#teknik direktör
#ayrılık
#fatih karagümrük
#Futbol Haberleri
#Marcel Licka
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.