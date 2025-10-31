Dünya devi Osimhen için gemileri yaktı! Galatasaray'dan şaşırtan bonservis talebi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki kritik maçta Trabzonspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor.

EN BÜYÜK UMUT OSİMHEN

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta sarı-krımızılıların en büyük gol umudu Victor Osimhen olacak. Galatasaray'ın sezon başında bonservisini 75 milyon euro karşılığında aldığı Nijeryalı golcüye Barcelona talip olmuştu.

BARCELONA İSTEDİ

Mundo Deportivo'nun haberinde Katalan devinin, Lewandowski yerine Osimhen'i düşündüğü ve bu transfer için harekete geçtiği bildirildi. Barcelona'da yönetimin Osimhen için yapılacak her harcamanın yatırım değerinde olduğunu düşündüğü aktarıldı.

GALATASARAY, BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de Victor Osimhen'i yakından takip ettiği ifade edilirken, sarı-kırmızılıların başarılı futbolcu için belirlediği bonservis de belli oldu.

130 MİLYON EURO

Galatasaray Yönetimi'nin Victor Osimhen için kapıyı 130 milyon euro'dan açacağı ve teklif yapacak kulüplerin bu miktarın altına düşmeleri halinde masaya oturmayacağı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maçta boy gösteren 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol atma başarısı gösterdi.