SON DAKİKA!
Spor
Editor
 | Serhat Yıldız

Dünya devi Osimhen için gemileri yaktı! Galatasaray'dan şaşırtan bonservis talebi

Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde bonservisiyle kadrosuna kattığı yıldız golcüsü Victor Osimhen, daha şimdiden birçok dünya devinin radarına girmiş durumda. Son olarak İspanyol devi Barcelona'yla adı anılan Nijeryalı golcü için Galatasaray'dan şaşırtan cevap geldi. İşte detaylar...

Haber Merkezi
31.10.2025
31.10.2025
'in 11. haftasındaki kritik maçta Trabzonspor'u ağırlayacak olan 'da hazırlıklar devam ediyor.

Dünya devi Osimhen için gemileri yaktı! Galatasaray'dan şaşırtan bonservis talebi

EN BÜYÜK UMUT OSİMHEN

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta sarı-krımızılıların en büyük gol umudu olacak. Galatasaray'ın sezon başında bonservisini 75 milyon euro karşılığında aldığı Nijeryalı golcüye talip olmuştu.

Dünya devi Osimhen için gemileri yaktı! Galatasaray'dan şaşırtan bonservis talebi

BARCELONA İSTEDİ

Mundo Deportivo'nun haberinde Katalan devinin, Lewandowski yerine Osimhen'i düşündüğü ve bu transfer için harekete geçtiği bildirildi. Barcelona'da yönetimin Osimhen için yapılacak her harcamanın yatırım değerinde olduğunu düşündüğü aktarıldı.

Dünya devi Osimhen için gemileri yaktı! Galatasaray'dan şaşırtan bonservis talebi

GALATASARAY, BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de Victor Osimhen'i yakından takip ettiği ifade edilirken, sarı-kırmızılıların başarılı futbolcu için belirlediği bonservis de belli oldu.

Dünya devi Osimhen için gemileri yaktı! Galatasaray'dan şaşırtan bonservis talebi

130 MİLYON EURO

Galatasaray Yönetimi'nin Victor Osimhen için kapıyı 130 milyon euro'dan açacağı ve teklif yapacak kulüplerin bu miktarın altına düşmeleri halinde masaya oturmayacağı öğrenildi.

Dünya devi Osimhen için gemileri yaktı! Galatasaray'dan şaşırtan bonservis talebi

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maçta boy gösteren 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol atma başarısı gösterdi.

Dünya devi Osimhen için gemileri yaktı! Galatasaray'dan şaşırtan bonservis talebi
ETİKETLER
#Futbol
#barcelona
#galatasaray
#trendyol süper lig
#beın sports
#victor osimhen
#Transferler
#Spor
