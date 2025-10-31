Galatasaray'dan sürpriz hamle! Yıldız futbolcuya yüzde 100 zam kararı

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da iç transfer için plan yapıyor.

BİRÇOK OYUNCUYA ZAM YAPILDI

İç transferde düğmeye basan sarı-kırmızılılar sırasıyla; Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Okan Buruk'un sözleşmesine zam yaptı. Cimbom'da Dursun Özbek ve ekibi, futbolcularla tek tek sözleşme yenileyerek moralleri üst seviyede tutuyor. Galatasaray'da son olarak Davinson Sanchez'e 4.3 milyon Euro, Buruk ve Barış Alper'e 200 milyon TL, Yunus'a 160 milyon TL garanti ücret yazıldı.

EREN İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray'da şimdi ise takım arkadaşlarına göre maaşı düşük kalan milli futbolcu Eren Elmalı ile görüşmeler başladı. Sarı-kırmızılılar, ortaya koyduğu başarılı performansla takdir toplayan milli sol bekin ücretinde iyileştirmeye gidecek.

YÜZDE YÜZE YAKIN ZAM

Şu anda Galatasaray'da 45 milyon TL kazanan 25 yaşındaki milli sol beke yüzde yüze yakın zam yapılacak. Geçen sezonun ortasında Trabzonspor'dan gelen Eren Elmalı, sol bekteki sorunu çözmüş ve çifte kupalı şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

12 MAÇTA 3 GOL

Bu sezona da formda giren Eren, 12 maçta 3 gol attı ve Ismail Jakobs'la birlikte savunmanın solunda kaliteyi artırdı.

22 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray kariyerinde tüm kulvarlarda toplamda 22 karşılaşmaya çıkan Eren Elmalı, 1493 dakika süre aldı. 1.81 boyundaki sol bek oyuncusunun, sarı-kırmızılılar ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

MİLLİ FORMAYLA 20 MAÇ

A Milli Takım formasını da 20 kez terleten Eren Elmalı, bu maçlarda 1 kez asist yapma başarısı gösterdi. Transfermarkt verilerine göre Eren Elmalı'nın güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.