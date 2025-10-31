Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Yıldız futbolcuya yüzde 100 zam kararı

Son 3 sezonun şampiyonu ve güncel olarak ligin lideri Galatasaray'da iç transfer hamleleri devam ediyor. Futbolcuların morallerini üst seviyede tutmak isteyen Başkan Dursun Özbek, bir yıldız isme daha zam yapma kararı aldı. Gelecek zamla birlikte milli oyuncunun maaşı yüzde yüze yakın artacak. İşte haberin detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Yıldız futbolcuya yüzde 100 zam kararı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 09:51

Trendyol 'in lideri , devre arası çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da iç transfer için plan yapıyor.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Yıldız futbolcuya yüzde 100 zam kararı

BİRÇOK OYUNCUYA ZAM YAPILDI

İç transferde düğmeye basan sarı-kırmızılılar sırasıyla; Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Okan Buruk'un sözleşmesine yaptı. Cimbom'da Dursun Özbek ve ekibi, futbolcularla tek tek sözleşme yenileyerek moralleri üst seviyede tutuyor. Galatasaray'da son olarak Davinson Sanchez'e 4.3 milyon Euro, Buruk ve Barış Alper'e 200 milyon TL, Yunus'a 160 milyon TL garanti ücret yazıldı.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Yıldız futbolcuya yüzde 100 zam kararı

EREN İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray'da şimdi ise takım arkadaşlarına göre maaşı düşük kalan milli futbolcu ile görüşmeler başladı. Sarı-kırmızılılar, ortaya koyduğu başarılı performansla takdir toplayan milli sol bekin ücretinde iyileştirmeye gidecek.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Yıldız futbolcuya yüzde 100 zam kararı

YÜZDE YÜZE YAKIN ZAM

Şu anda Galatasaray'da 45 milyon TL kazanan 25 yaşındaki milli sol beke yüzde yüze yakın zam yapılacak. Geçen sezonun ortasında Trabzonspor'dan gelen Eren Elmalı, sol bekteki sorunu çözmüş ve çifte kupalı şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Yıldız futbolcuya yüzde 100 zam kararı

12 MAÇTA 3 GOL

Bu sezona da formda giren Eren, 12 maçta 3 gol attı ve Ismail Jakobs'la birlikte savunmanın solunda kaliteyi artırdı.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Yıldız futbolcuya yüzde 100 zam kararı

22 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray kariyerinde tüm kulvarlarda toplamda 22 karşılaşmaya çıkan Eren Elmalı, 1493 dakika süre aldı. 1.81 boyundaki sol bek oyuncusunun, sarı-kırmızılılar ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Yıldız futbolcuya yüzde 100 zam kararı

MİLLİ FORMAYLA 20 MAÇ

A Milli Takım formasını da 20 kez terleten Eren Elmalı, bu maçlarda 1 kez asist yapma başarısı gösterdi. Transfermarkt verilerine göre Eren Elmalı'nın güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Yıldız futbolcuya yüzde 100 zam kararı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Mauro Icardi'den eleştirilere cevap!
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#zam
#süper lig
#eren elmalı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.